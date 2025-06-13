Якість продуктів в Росії - у мусульманській ковбасі знайшли ДНК свині

Ковбаса, фото ілюстративне. Фото: Dubna

У Російській Федерації зіпсували апетит багатьом послідовникам ісламу. У мусульманській, халяльній ковбасі відразу двох м’ясокомбінатів виявили свинину, їсти яку мусульманам суворо заборонено.

Про це повідомили російські медіа.

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У мусульманській ковбасі — свинина

В Росії назріває гучний скандал на релігійному ґрунті.

У продукції двох м’ясокомбінатів виявили компоненти, яких там не повинно було бути.

Йдеться про так звану мусульманську, тобто халяльну, ковбасу, дозволену до вживання послідовникам ісламської релігії.

Мусульмани, як відомо, не їдять свинину, а у ковбасах двох м’ясокомбінатах виявили свинячу ДНК.

Навіщо виробник зіпсував ісламську ковбасу

Йдеться про таких виробників, як ВАТ "Царицыно" та АТ "Сочинский мясокомбинат". Саме у їхній продукції виявили компоненти свині, яких там не мало бути.

Звісно ж, на упаковці цих ковбас нічого не сказано про свинину.

Розслідувачі з’ясували, що виробник додавав свинину у халяльну ковбасу винятково з міркувань економії — свиняче м’ясо дешевше, ніж яловичина та інші інгредієнти, які використовуються у мусульманській ковбасі.

Ісламські організації в РФ поки не відреагували на цю підступну фальсифікацію двох підприємств.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії заарештували відомого мусульманського блогера.

Додамо, ми повідомляли про те, що, за інформацією ISW, в Росії зростає етнічна та релігійна напруженість.