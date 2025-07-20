В России из кафе выгнали девушку с аутизмом из кафе

Сеть заведений, откуда выгоняли ребенка с аутизмом. Фото: росСМИ

Работница российского кафе набросилась на девочку с аутизмом, заявив, что "больные люди не имеют права находиться в публичных местах". Причиной такой агрессии стало то, что девочка в пустом кафе прилегла на диван, пока ее мать делала заказ.

Об этом сообщили российские медиа.

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В российском городе Волгоград произошел скандал, связанный с ребенком, который имеет диагностированный аутизм.

Как рассказала мать ребенка, она ехала с дочкой из города Ейск на Кубани в Санкт-Петербург. В городе Волгоград эти два человека утром решили позавтракать в заведении "Жар-пицца".

Но этот визит обернулся настоящим скандалом.

Россияне не хотят видеть "больных людей" на улицах и в кафе

Пока мать ходила делать заказ, дочь просто прилегла на кожаный диван в этом кафе. Кафе, отметила женщина, утром было полностью пустым.

Но работница кафе, заметив девочку на диване, набросилась на нее и начала кричать.

А когда мать объяснила, что у ее дочери диагностирован аутизм, работница вообще заявила: "Больные люди не должны ходить в кафе и находиться в общественных местах. Они должны ходить только к врачам".

Когда же обиженная женщина попросила повторить эти слова на камеру, работница показала ей нецензурный жест.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянин-ксенофоб устроил стриптиз в публичном месте.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне, которые вернулись с войны домой, устроили кровавый террор.