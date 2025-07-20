В Росії з кафе вигнали дівчину з аутизмом

В Росії у кафе познущалися над дівчиною з аутизмом
Працівниця російського кафе накинулася на дівчинку з аутизмом, заявивши, що "хворі люди не мають права перебувати у публічних місцях". Причиною такої агресії стало те, що дівчинка у порожньому кафе прилягла на диван, поки її мати робила замовлення.
Про це повідомили російські медіа.
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У російському місті Волгоград стався скандал, пов’язаний із дитиною, яка має діагностований аутизм.
Як розповіла мати дитини, вона їхала з донькою із міста Єйськ на Кубані до Санкт-Петербурга. У місті Волгоград ці дві особи зранку вирішили поснідати у закладі "Жар-пицца".
Та цей візит обернувся справжнім скандалом.
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Поки мати ходила робити замовлення, донька просто прилягла на шкіряний диван в цьому кафе. Кафе, наголосила жінка, зранку було повністю порожнім.
Та працівниця кафе, помітивши дівчинку на дивані, накинулася на неї і почала кричати.
А коли мати пояснила, що у її доньки діагностований аутизм, працівниця взагалі заявила: "Хворі люди не повинні ходити в кафе і перебувати у громадських місцях. Вони мають ходити тільки до лікарів".
Коли ж ображена жінка попросила повторити ці слова на камеру, працівниця показала їй нецензурний жест.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянин-ксенофоб влаштував стриптиз у публічному місці.
Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни, які повернулись з війни додому, влаштували кривавий терор.
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