Главная Хроники В России тихо прекратили выпуск самого нового авто — причина

В России тихо прекратили выпуск самого нового авто — причина

Дата публикации 23 сентября 2025 22:54
На Автовазе прекратили выпуск Lada Aura - причины отказа от самой новой модели
Российский легковой автомобиль Lada Aura. Фото: росСМИ

На российском "Автовазе" фактически остановили выпуск новейшей модели легкового автомобиля, Lada Aura. Причинами стали проблемы с качеством и нарекания российских покупателей на слишком высокую цену.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

В России прекратили выпускать самую новую Lada

Главный российский производитель легковых автомобилей "Автоваз" прекратил выпуск новейшей модели автомобиля Lada Aura, которую презентовали в 2023 году.

Как стало известно СМИ, производство этой модели прекратили еще в июле.

Причиной стали более чем провальный уровень продаж Lada Aura.

Катастрофа с продажами, проблемы с качеством

По информации медиа, с января по август 2025 года включительно были проданы лишь 792 экземпляра Lada Aura.

Причем только 53% от общего количества покупателей — это частные лица. Все остальные машины были приобретены юрлицами, в основном корпоративными клиентами.

Покупатели, как стало известно, жаловались на шум, проблемы электроники, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор, а также на цену от 2,6 млн рублей — и это даже без климат-контроля.

Что сказали на "Автовазе"

На "Автовазе" заявляли в свое время, что в 2024 году должны были выпустить 3 тысячи новых автомобилей, а в 2025 году — еще 8 тысяч.

На самом деле, как оценили ситуацию автомобильные дилеры, всего было выпущено не более 5-6 тысяч Lada Aura.

На заводе же заявили в комментарии СМИ, что "проблем с Lada Aura нет никаких, она выпускается в тех объемах, которые удовлетворяют российский рынок".

Напомним, мы ранее писали о том, что цена автомобилей премиум-класса иностранного производства для россиян вырастет вдвое.

Добавим, мы сообщали о том, что во время презентации на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге экземпляр Lada Aura даже не завелся.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
