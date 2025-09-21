Видео
Главная Хроники Цена автомобилей премиум-класса для россиян вырастет вдвое

Цена автомобилей премиум-класса для россиян вырастет вдвое

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 23:11
Рост цен на авто в России - сколько сейчас в РФ стоят машины премиум-класса
Автомобиль Maserati, который в России подорожает на 100%. Фото: "Автоброкер Клуб"

В Российской Федерации власти решили увеличить налог (сбор) на утилизацию автомобилей. Из-за этого серьезно вырастут в цене зарубежные легковые автомобили премиум-класса, которые еще завозят в РФ.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Почему в России вырастут цены на иномарки

В России серьезно вырастут цены на иностранные легковые автомобили премиум-класса.

Рост цены ожидается после того, как власти РФ повысят стоимость сбора на утилизацию.

Так, Mercedes-Benz G-Класс 2012-2017 годов выпуска, одна из самых популярных иномарок среди российских бизнесменов и бандитов, будет стоить 12 миллионов рублей. Сейчас такой автомобиль стоит 8-8,5 миллиона.

Какие машины подорожают больше всего

На 3-3,5 миллиона рублей вырастут в цене автомобили других популярных немецких брендов, таких как Porsche, Audi и др.

А вот итальянские автомобили премиум-класса от Maserati станут дороже вдвое — с 4 миллионов их цена вырастет до 8.

Если же говорить об абсолютных цифрах, то больше всего цена вырастет на Bentley Bentayga W12 2019 года выпуска. Этот автомобиль сейчас стоит 30 миллионов рублей, а после поднятия сбора на утилизацию цена этой машины составит 38 миллионов.

Напомним, мы ранее писали о том, что СМИ раскрыли схему, как страны ЕС продают роскошные авто в РФ.

Добавим, мы сообщали о том, что во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге российская компания "АвтоВАЗ" презентовала новый автомобиль Lada Aura, который даже не завелся.

налоги Кремль цены автомобиль Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
