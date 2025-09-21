Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Ціна автівок преміумкласу для росіян зросте удвічі

Ціна автівок преміумкласу для росіян зросте удвічі

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 23:11
Зростання цін на авто в Росії - скільки зараз в РФ коштують автівки преміум-класу
Автомобіль Maserati, який в Росії здорожчає на 100%. Фото: "Автоброкер Клуб"

В Російській Федерації влада вирішила збільшити податок (збір) на утилізацію автомобілів. Через це серйозно зростуть в ціні зарубіжні легкові автівки преміумкласу, які ще завозять до РФ.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Чому в Росії зростуть ціни на іномарки

В Росії серйозно зростуть ціни на іноземні легкові автомобілі преміумкласу.

Зростання ціни очікується після того, як влада РФ підвищить вартість збору на утилізацію.

Так, Mercedes-Benz G-Клас 2012-2017 років випуску, одна із найпопулярніших іномарок серед російських бізнесменів та бандитів, коштуватиме 12 мільйонів рублів. Зараз такий автомобіль коштує 8-8,5 мільйона.

Які машини здорожчають найбільше

На 3-3,5 мільйони рублів зростуть в ціні автомобілі інших популярних німецьких брендів, як от Porsche, Audi та ін.

А от італійські автомобілі преміумкласу від Maserati стануть дорожчими удвічі — з 4 мільйонів їхня ціна зросте до 8.

Якщо ж говорити про абсолютні цифри, то найбільше ціна зросте на Bentley Bentayga W12 2019 року випуску. Цей автомобіль зараз коштує 30 мільйонів рублів, а після підняття збору на утилізацію ціна цієї автівки становитиме 38 мільйонів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ЗМІ розкрили схему, як країни ЄС продають розкішні авто в РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі російська компанія "АвтоВАЗ" презентувала новий автомобіль Lada Aura, який навіть не завівся.

податки Кремль ціни автомобіль Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації