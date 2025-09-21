Зростання цін на авто в Росії - скільки зараз в РФ коштують автівки преміум-класу

Автомобіль Maserati, який в Росії здорожчає на 100%. Фото: "Автоброкер Клуб"

В Російській Федерації влада вирішила збільшити податок (збір) на утилізацію автомобілів. Через це серйозно зростуть в ціні зарубіжні легкові автівки преміумкласу, які ще завозять до РФ.

Про це повідомили російські медіа.

Чому в Росії зростуть ціни на іномарки

В Росії серйозно зростуть ціни на іноземні легкові автомобілі преміумкласу.

Зростання ціни очікується після того, як влада РФ підвищить вартість збору на утилізацію.

Так, Mercedes-Benz G-Клас 2012-2017 років випуску, одна із найпопулярніших іномарок серед російських бізнесменів та бандитів, коштуватиме 12 мільйонів рублів. Зараз такий автомобіль коштує 8-8,5 мільйона.

Які машини здорожчають найбільше

На 3-3,5 мільйони рублів зростуть в ціні автомобілі інших популярних німецьких брендів, як от Porsche, Audi та ін.

А от італійські автомобілі преміумкласу від Maserati стануть дорожчими удвічі — з 4 мільйонів їхня ціна зросте до 8.

Якщо ж говорити про абсолютні цифри, то найбільше ціна зросте на Bentley Bentayga W12 2019 року випуску. Цей автомобіль зараз коштує 30 мільйонів рублів, а після підняття збору на утилізацію ціна цієї автівки становитиме 38 мільйонів.

