Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Головна Хроніки В Росії тихо припинили випуск найновішого авто — причина

В Росії тихо припинили випуск найновішого авто — причина

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 22:54
На Автовазі припинили випуск Lada Aura - причини відмови від найновішої моделі
Російський легковий автомобіль Lada Aura. Фото: росЗМІ

На російському "Автовазі" фактично зупинили випуск найновішої моделі легкового автомобіля Lada Aura. Причинами стали проблеми з якістю та нарікання російських покупців на занадто високу ціну.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

В Росії припинили випускати найновішу Lada

Головний російський виробник легкових автомобілів "Автоваз" припинив випуск найновішої моделі автівки, Lada Aura, яку презентували 2023 року.

Як стало відомо ЗМІ, виробництво цієї моделі припинили ще у липні.

Причиною став більш ніж провальний рівень продажу Lada Aura.

Катастрофа з продажем, проблеми з якістю

За інформацією медіа, із січня по серпень 2025 року включно були продані лише 792 екземпляри Lada Aura.

Причому лише 53% від загальної кількості покупців — це приватні особи. Усі інші автівки були придбані юрособами, в основному корпоративними клієнтами.

Покупці, як стало відомо, скаржилися на шум, проблеми електроніки, дефекти гальмівної системи, несправний варіатор, а також на ціну від 2,6 млн рублів — і це навіть без клімат-контролю.

Що сказали на "Автовазі"

На "Автовазі" заявляли у свій час, що 2024 року мали випустити 3 тисячі нових автівок, а в 2025 році — ще 8 тисяч.

Насправді ж, як оцінили ситуацію автомобільні дилери, загалом було випущено не більше 5-6 тисяч Lada Aura.

На заводі ж заявили у коментарі ЗМІ, що "проблем із Lada Aura немає жодних, вона випускається у тих обсягах, які задовольняють російський ринок".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ціна автівок преміумкласу іноземного виробництва для росіян зросте удвічі.

Додамо, ми повідомляли про те, що під час презентації на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі екземпляр Lada Aura навіть не завівся.

економіка автомобіль продаж авто Росія випуск
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації