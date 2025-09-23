На Автовазі припинили випуск Lada Aura - причини відмови від найновішої моделі

Російський легковий автомобіль Lada Aura. Фото: росЗМІ

На російському "Автовазі" фактично зупинили випуск найновішої моделі легкового автомобіля Lada Aura. Причинами стали проблеми з якістю та нарікання російських покупців на занадто високу ціну.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

В Росії припинили випускати найновішу Lada

Головний російський виробник легкових автомобілів "Автоваз" припинив випуск найновішої моделі автівки, Lada Aura, яку презентували 2023 року.

Як стало відомо ЗМІ, виробництво цієї моделі припинили ще у липні.

Причиною став більш ніж провальний рівень продажу Lada Aura.

Катастрофа з продажем, проблеми з якістю

За інформацією медіа, із січня по серпень 2025 року включно були продані лише 792 екземпляри Lada Aura.

Причому лише 53% від загальної кількості покупців — це приватні особи. Усі інші автівки були придбані юрособами, в основному корпоративними клієнтами.

Покупці, як стало відомо, скаржилися на шум, проблеми електроніки, дефекти гальмівної системи, несправний варіатор, а також на ціну від 2,6 млн рублів — і це навіть без клімат-контролю.

Що сказали на "Автовазі"

На "Автовазі" заявляли у свій час, що 2024 року мали випустити 3 тисячі нових автівок, а в 2025 році — ще 8 тисяч.

Насправді ж, як оцінили ситуацію автомобільні дилери, загалом було випущено не більше 5-6 тисяч Lada Aura.

На заводі ж заявили у коментарі ЗМІ, що "проблем із Lada Aura немає жодних, вона випускається у тих обсягах, які задовольняють російський ринок".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ціна автівок преміумкласу іноземного виробництва для росіян зросте удвічі.

Додамо, ми повідомляли про те, що під час презентації на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі екземпляр Lada Aura навіть не завівся.