Фальшивые деньги в России - российский фальшивомонетчик попал в руки полиции

Пенсионер-фальшивомонетчик. Фото: росСМИ

Во втором по количеству жителей российском городе пенсионера поймали с фальшивой банкнотой. Злоумышленник оказался уникальным, изготавливая купюры на обычном струйном принтере.

Об этом сообщили российские медиа.

Питерский фальшивомонетчик

В России поймали уникального фальшивомонетчика, который печатал фальшивые рублевые банкноты.

В Санкт-Петербурге обнаружили пенсионера, который в одном из магазинов попытался рассчитаться фальшивыми деньгами, банкнотой номиналом 10 тысяч рублей.

Его очень быстро вычислили и задержали.

Как пенсионер изготавливал фальшивые деньги

Самым смешным в этой истории является то, как наладил свой преступный бизнес пенсионер-фальшивомонетчик.

Мужчина просто распечатал 10-тысячную банкноту на струйном принтере.

Очевидно, у пенсионера не было денег для того, чтобы приобрести необходимые для выживания продукты, поэтому решил заработать таким примитивным образом — и вполне логично попал в руки силовиков.

Теперь ему согласно статье 186 УК РФ светит до 5 лет лишения свободы.

