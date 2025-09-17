Фальшиві гроші в Росії - російський фальшивомонетник потрапив в руки поліції

Пенсіонер-фальшивомонетник. Фото: росЗМІ

У другому за кількістю мешканців російському місті пенсіонера спіймали з фальшивою банкнотою. Зловмисник виявився унікальним, виготовляючи купюри на звичайному струменевому принтері.

Про це повідомили російські медіа.

Пітерський фальшивомонетник

В Росії спіймали унікального фальшивомонетника, який друкував фальшиві рублеві банкноти.

У Санкт-Петербургу виявили пенсіонера, який у одному із магазинів спробував розрахуватися фальшивими грошима, банкнотою номіналом 10 тисяч рублів.

Його дуже швидко вирахували та затримали.

Як пенсіонер виготовляв фальшиві гроші

Найсмішнішим у цій історії є те, як налагодив свій злочинний бізнес пенсіонер-фальшивомонетник.

Чоловік просто роздрукував 10-тисячну банкноту на струменевому принтері.

Очевидно, пенсіонер не мав грошей для того, аби придбати необхідні для виживання продукти, тож вирішив заробити таким примітивним чином — і цілком логічно потрапив у руки силовиків.

Тепер йому згідно зі статтею 186 КК РФ світить до 5 років позбавлення волі.

