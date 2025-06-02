Смертельное ДТП в России возле кладбища - количество жертв

Момент смертельной аварии. Фото: скриншот из видео

В Российской Федерации одно из дорожно-транспортных происшествий произошло на выезде с кладбища. Погибли три человека, причем одного из них переехал случайный свидетель ДТП.

Об этом сообщает проект "Новости России".

Реклама

Читайте также:

Кладбищенская автокатастрофа

В Республике Мордовия (которая входит в Российскую Федерацию) произошло уникальное дорожно-транспортное происшествие.

Участники ДТП, два легковых автомобиля, столкнулись прямо возле кладбища.

Один из водителей, выезжая с территории кладбища, не пропустил машину на главной дороге — и допустил столкновение.

Погибшие в ДТП

В результате кладбищенской автотрофи погибли два человека — пассажиры одной из машин.

Их обоих выбросило из автомобиля после столкновения, а одного из пассажиров в придачу еще и переехала третья автомашина, которая просто проезжала мимо места ДТП. Водитель не успел среагировать на инцидент и наехал на жертву дорожно-транспортного происшествия.

Впоследствии стало известно, что погибших в автопроисшествии трое.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России за сутки обрушились два железнодорожных моста.

Добавим, мы сообщали о том, что под Москвой недалеко от резиденции Путина загорелся склад обуви.