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Під Москвою недалеко від резиденції Путіна загорівся склад взуття

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Дата публікації: 31 травня 2025 23:34
Під Москвою горить склад взуття за 10 км від резиденції Путіна
Пожежа в підмосковному Красногорську. Фото: РосЗМІ

У суботу, 31 травня, у підмосковному Красногорську спалахнула масштабна пожежа на заводі гумового взуття. Дим видно навіть із Москви.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Пожежа за 10 км від резиденції Путіна

Як пишуть місцеві пабліки, у підмосковному Красногорську сильно палає завод із виробництва калош і гумового взуття "Ltd Kolesnic".

За словами очевидців, стовпи диму видно не тільки в самому населеному пункті Красногорськ, а й із різних районів столиці РФ міста Москви.

"Наразі видно дим із різних куточків містах, а також його спостерігають жителі кількох районів Москви", — повідомив канал Mash.

Чому виникла пожежа, поки що незрозуміло.

Водночас відомо, що приблизно за 10 кілометрів від міста, де розгорілася велика пожежа, розташована одна з офіційних резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.

Саме там він проживає і регулярно проводить засідання Ради безпеки. Зазначимо, що резиденція в Ново-Огарьово вважається одним із найбільш закритих об'єктів, які найбільше охороняються, в Росії.

Також варто додати, що Путін має в своєму розпорядженні кілька резиденцій у різних регіонах країни — в Ново-Огарьово, на Валдаї, в Геленджику та інших місцях.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня в російському Пітері виникла пожежа на заводі "Авангард", розташованому на Кіндратьєвському проспекті. Інформації про постраждалих не було, але повідомлялося про звуки вибухів.

Також ми писали, що в ніч на 24 травня невідомі дрони атакували хімічний завод "Азот" у Тульській області РФ. Унаслідок атаки виникла сильна пожежа.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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