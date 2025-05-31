Под Москвой горит склад обуви в 10 км от резиденции Путина

Под Москвой недалеко от резиденции Путина загорелся склад обуви
В субботу, 31 мая, в подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар на заводе резиновой обуви. Дым виден даже с Москвы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пожар в 10 км от резиденции Путина
Как пишут местные паблики, в подмосковном Красногорске сильно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".
По словам очевидцев, столбы дыма видны только в самом населенном пункте Красногорск, но и из разных районов столицы РФ города Москвы.
"Сейчас виден дым из разных уголков городах, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы", — сообщил канал Mash.
Почему возник пожар, пока неясно.
В то же время известно, что примерно в 10 километрах от города, где разгорелся крупный пожар, находится одна из официальных резиденций главы Кремля Владимира Путина.
Именно там он проживает и регулярно проводит заседания Совета безопасности. Отметим, что резиденция в Ново-Огарево считается одним из наиболее закрытых и охраняемых объектов в России.
Также стоит добавить, что Путин располагает несколькими резиденциями в разных регионах страны — в Ново-Огарево, на Валдае, в Геленджике и других местах.
Напомним, в ночь на 29 мая в российским Питере возник пожар на заводе "Авангард", расположенном на Кондратьевском проспекте. Информации о пострадавших не было, но сообщалось о звуках взрывов.
Также мы писали, что в ночь на 24 мая неизвестные дроны атаковали химический завод "Азот" в Тульской области РФ. В результате атаки возник сильный пожар.
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