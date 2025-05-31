Под Москвой горит склад обуви в 10 км от резиденции Путина

Пожар в подмосковном Красногорске. Фото: РосСМИ

В субботу, 31 мая, в подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар на заводе резиновой обуви. Дым виден даже с Москвы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как пишут местные паблики, в подмосковном Красногорске сильно пылает завод по производству галош и резиновой обуви "Ltd Kolesnic".

По словам очевидцев, столбы дыма видны только в самом населенном пункте Красногорск, но и из разных районов столицы РФ города Москвы.

"Сейчас виден дым из разных уголков городах, а также его наблюдают жители нескольких районов Москвы", — сообщил канал Mash.

Почему возник пожар, пока неясно.

В то же время известно, что примерно в 10 километрах от города, где разгорелся крупный пожар, находится одна из официальных резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Именно там он проживает и регулярно проводит заседания Совета безопасности. Отметим, что резиденция в Ново-Огарево считается одним из наиболее закрытых и охраняемых объектов в России.

Также стоит добавить, что Путин располагает несколькими резиденциями в разных регионах страны — в Ново-Огарево, на Валдае, в Геленджике и других местах.

Напомним, в ночь на 29 мая в российским Питере возник пожар на заводе "Авангард", расположенном на Кондратьевском проспекте. Информации о пострадавших не было, но сообщалось о звуках взрывов.

Также мы писали, что в ночь на 24 мая неизвестные дроны атаковали химический завод "Азот" в Тульской области РФ. В результате атаки возник сильный пожар.