Смертельна ДТП в Росії біля цвинтаря - кількість жертв

В Росії смертельна ДТП сталася на виїзді із цвинтаря
У Російській Федерації одна із дорожньо-транспортних пригод сталася на виїзді із кладовища. Загинуло троє людей, причому одного із них переїхав випадковий свідок ДТП.
Про це повідомляє проєкт "Новости России".
Цвинтарна автотроща
У Республіці Мордовія (яка входить в Російську Федерацію) сталася унікальна дорожньо-транспортна пригода.
Учасники ДТП, два легкові автомобілі, зіткнулися прямо біля цвинтаря.
Один із водіїв, виїжджаючи з території кладовища, не пропустив автівку на головній дорозі — й допустив зіткнення.
Загиблі у ДТП
Внаслідок цвинтарної автотрощі загинуло двоє людей — пасажири однієї із автівок.
Їх обох викинуло з автомобіля після зіткнення, а одного із пасажирів на додачу ще й переїхала третя автомашина, яка просто проїжджала повз місце ДТП. Водій не встиг зреагувати на інцидент і наїхав на жертву дорожньо-транспортної пригоди.
Згодом стало відомо, що загиблих у автопригоді троє.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії за добу обвалилися два залізничні мости.
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