Смертельна ДТП в Росії біля цвинтаря - кількість жертв

Момент смертельної аварії. Фото: скріншот з відео

У Російській Федерації одна із дорожньо-транспортних пригод сталася на виїзді із кладовища. Загинуло троє людей, причому одного із них переїхав випадковий свідок ДТП.

Про це повідомляє проєкт "Новости России".

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Цвинтарна автотроща

У Республіці Мордовія (яка входить в Російську Федерацію) сталася унікальна дорожньо-транспортна пригода.

Учасники ДТП, два легкові автомобілі, зіткнулися прямо біля цвинтаря.

Один із водіїв, виїжджаючи з території кладовища, не пропустив автівку на головній дорозі — й допустив зіткнення.

Загиблі у ДТП

Внаслідок цвинтарної автотрощі загинуло двоє людей — пасажири однієї із автівок.

Їх обох викинуло з автомобіля після зіткнення, а одного із пасажирів на додачу ще й переїхала третя автомашина, яка просто проїжджала повз місце ДТП. Водій не встиг зреагувати на інцидент і наїхав на жертву дорожньо-транспортної пригоди.

Згодом стало відомо, що загиблих у автопригоді троє.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії за добу обвалилися два залізничні мости.

Додамо, ми повідомляли про те, що під Москвою неподалік резиденції Путіна загорівся склад взуття.