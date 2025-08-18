Эпидемия ВИЧ в России - государство перестало давать деньги на работу СПИД-центра в Москве

Анализы на ВИЧ, которые россияне уже не смогут сдать. Фото: росСМИ

Российские власти, как федеральные, так и московские, перестали финансировать работу организации для ВИЧ-позитивных и больных СПИДом "СПИД.ЦЕНТР". Это означает фактическую остановку тестирования на ВИЧ и антиретровирусной терапии.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Государство перестало поддерживать ВИЧ-положительных

В Российской Федерации из-за экономического кризиса под угрозой оказался процесс лечения лиц с ВИЧ-инфекцией и больных СПИДом.

Одно из главных российских учреждений, занимающееся этой проблемой, "СПИД.ЦЕНТР", осталось полностью без финансовой поддержки государства.

Сейчас оно продолжает существовать только на пожертвования.

Антиретровирусная терапия пострадает в первую очередь

Сотрудники фонда заявили, что в 2025 году "СПИД.ЦЕНТР" не получил ни одного рубля от Фонда президентских грантов, а также был отменен грант от Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Кроме того, отказал центру в гранте и Т-банк, куда обращались за помощью.

Таким образом, под угрозой оказались тестирование на ВИЧ, процесс антиретровирусной терапии и различные просветительские программы.

"Для тысяч людей эти услуги — не формальность, а реальная помощь и поддержка. Их отсутствие станет ударом для всего сообщества людей, живущих с ВИЧ и системы профилактики ВИЧ в России", — заявила сотрудница фонда Полина Мельникова.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России фактически отменили анонимность ВИЧ-инфицированных.

Добавим, мы сообщали о том, что российское Министерство здравоохранения не может закупить препараты для лечения ВИЧ-инфекции.