Епідемія ВІЛ у Росії - анонімність ВІЛ-інфікованих скасували

В Росії скасували анонімність ВІЛ-інфікованих
Російська влада фактично скасувала анонімність ВІЛ-інфікованих громадян. У головний, Московський центр профілактики та боротьби зі СНІДом відтепер можна потрапити лише за іменними пропусками.
Про це повідомили російські медіа.
Анонімність людей з ВІЛ знищена
В Росії продовжують дискримінувати вразливі верстви населення.
Цього разу йдеться про громадян, які є ВІЛ-інфікованими чи хворими на СНІД.
Днями Московський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом скасував базову норму щодо анонімності клієнтів.
У центрі була запроваджена пропускна система – без пред’явлення паспорту неможливо зайти на територію для того, щоб хоча би здати аналізи.
Ситуація в Росії гірша за радянські часи
Про таке безцеремонне нововведення повідомив відомий російський ВІЛ-інфікований, журналіст Павло Лобков, який є членом опікунської ради НКО "СПИД.ЦЕНТР".
Він заявив, що зараз в Росії ситуація у цій царині гірша за те, що було навіть в СРСР.
"Опускаю всі емоції, навіть у 80-ті до цього не додумалися", — підкреслив Лобков.
Журналіст нагадав, що раніше центр спеціально не співробітничав з базами даних, усі аналізи були тільки на папері, для відсутності витоку інформації, лікарі зберігали і поважали анонімність пацієнтів.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російське Міністерство охорони здоров’я не може закупити препарати для лікування ВІЛ-інфекції.
Додамо, ми повідомляли про те, що Кремль почав мобілізувати на війну в Україні ВІЛ-позитивних найманців.
Читайте Новини.LIVE!