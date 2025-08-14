Відео
Головна Хроніки В Росії скасували анонімність ВІЛ-інфікованих

В Росії скасували анонімність ВІЛ-інфікованих

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 21:36
Епідемія ВІЛ у Росії - анонімність ВІЛ-інфікованих скасували
Аналізи на ВІЛ, які росіяни вже не можуть здати без паспорта. Фото: росЗМІ

Російська влада фактично скасувала анонімність ВІЛ-інфікованих громадян. У головний, Московський центр профілактики та боротьби зі СНІДом відтепер можна потрапити лише за іменними пропусками.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Анонімність людей з ВІЛ знищена

В Росії продовжують дискримінувати вразливі верстви населення.

Цього разу йдеться про громадян, які є ВІЛ-інфікованими чи хворими на СНІД.

Днями Московський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом скасував базову норму щодо анонімності клієнтів.

У центрі була запроваджена пропускна система – без пред’явлення паспорту неможливо зайти на територію для того, щоб хоча би здати аналізи.

Ситуація в Росії гірша за радянські часи

Про таке безцеремонне нововведення повідомив відомий російський ВІЛ-інфікований, журналіст Павло Лобков, який є членом опікунської ради НКО "СПИД.ЦЕНТР".

Пропуск Павла Лобкова

Він заявив, що зараз в Росії ситуація у цій царині гірша за те, що було навіть в СРСР.

"Опускаю всі емоції, навіть у 80-ті до цього не додумалися", — підкреслив Лобков.

Журналіст нагадав, що раніше центр спеціально не співробітничав з базами даних, усі аналізи були тільки на папері, для відсутності витоку інформації, лікарі зберігали і поважали анонімність пацієнтів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російське Міністерство охорони здоров’я не може закупити препарати для лікування ВІЛ-інфекції.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кремль почав мобілізувати на війну в Україні ВІЛ-позитивних найманців.

росіяни Москва СНІД ВІЛ-інфекція Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
