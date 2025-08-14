Эпидемия ВИЧ в России - анонимность ВИЧ-инфицированных отменили

Анализы на ВИЧ, которые россияне уже не могут сдать без паспорта. Фото: росСМИ

Российские власти фактически отменили анонимность ВИЧ-инфицированных граждан. В главный, Московский центр профилактики и борьбы со СПИДом отныне можно попасть только по именным пропускам.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Анонимность людей с ВИЧ уничтожена

В России продолжают дискриминировать уязвимые слои населения.

На этот раз речь идет о гражданах, которые являются ВИЧ-инфицированными или больными СПИДом.

На днях Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом отменил базовую норму об анонимности клиентов.

В центре была введена пропускная система - без предъявления паспорта невозможно зайти на территорию для того, чтобы хотя бы сдать анализы.

Ситуация в России хуже советских времен

О таком бесцеремонном нововведении сообщил известный российский ВИЧ-инфицированный, журналист Павел Лобков, который является членом попечительского совета НКО "СПИД.ЦЕНТР".

Он заявил, что сейчас в России ситуация в этой области хуже того, что было даже в СССР.

"Опускаю все эмоции, даже в 80-е до этого не додумались", — подчеркнул Лобков.

Журналист напомнил, что ранее центр специально не сотрудничал с базами данных, все анализы были только на бумаге, для отсутствия утечки информации, врачи сохраняли и уважали анонимность пациентов.

Напомним, мы ранее писали о том, что российское Министерство здравоохранения не может закупить препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

Добавим, мы сообщали о том, что Кремль начал мобилизовать на войну в Украине ВИЧ-позитивных наемников.