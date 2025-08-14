Эпидемия ВИЧ в России - анонимность ВИЧ-инфицированных отменили

В России отменили анонимность ВИЧ-инфицированных
Российские власти фактически отменили анонимность ВИЧ-инфицированных граждан. В главный, Московский центр профилактики и борьбы со СПИДом отныне можно попасть только по именным пропускам.
Анонимность людей с ВИЧ уничтожена
В России продолжают дискриминировать уязвимые слои населения.
На этот раз речь идет о гражданах, которые являются ВИЧ-инфицированными или больными СПИДом.
На днях Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом отменил базовую норму об анонимности клиентов.
В центре была введена пропускная система - без предъявления паспорта невозможно зайти на территорию для того, чтобы хотя бы сдать анализы.
Ситуация в России хуже советских времен
О таком бесцеремонном нововведении сообщил известный российский ВИЧ-инфицированный, журналист Павел Лобков, который является членом попечительского совета НКО "СПИД.ЦЕНТР".
Он заявил, что сейчас в России ситуация в этой области хуже того, что было даже в СССР.
"Опускаю все эмоции, даже в 80-е до этого не додумались", — подчеркнул Лобков.
Журналист напомнил, что ранее центр специально не сотрудничал с базами данных, все анализы были только на бумаге, для отсутствия утечки информации, врачи сохраняли и уважали анонимность пациентов.
