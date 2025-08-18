Відео
Головна Хроніки В Росії скінчилися гроші на боротьбу з ВІЛ / СНІД

В Росії скінчилися гроші на боротьбу з ВІЛ / СНІД

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 21:35
Епідемія ВІЛ у Росії - держава перестала давати гроші на роботу СНІД-центру в Москві
Аналізи на ВІЛ, які росіяни уже не зможуть здати. Фото: росЗМІ

Російська влада, як федеральна, так і московська, перестала фінансувати роботу організації для ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД "СПИД.ЦЕНТР". Це означає фактичну зупинку тестування на ВІЛ та антиретровірусної терапії.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Держава перестала підтримувати ВІЛ-позитивних

В Російській Федерації через економічну кризу під загрозою опинився процес лікування осіб з ВІЛ-інфекцією та хворих на СНІД.

Один із головних російських закладів, що займається цією проблемою, "СПИД.ЦЕНТР", залишився повністю без фінансової підтримки держави.

Зараз він продовжує існувати лише на пожертви.

Антиретровірусна терапія постраждає у першу чергу

Співробітники фонду заявили, що у 2025 році "СПИД.ЦЕНТР" не отримав жодного рубля від Фонджу президентських грантів, а також був скасований грант від Департаменту праці й соціального захисту населення Москви.

Крім того, відмовив центру у гранті й Т-банку, куди зверталися за допомогою.

Таким чином, під загрозою опинилися тестування на ВІЛ, процес антиретровірусної терапії та різні просвітницькі програми.

"Для тисяч людей ці послуги — не формальність, а реальна допомога та підтримка. Їхня відсутність стане ударом для всієї спільноти людей, які живуть з ВІЛ, та системи профілактики ВІЛ у Росії", — заявила співробітниця фонду Поліна Мельникова.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії фактично скасували анонімність ВІЛ-інфікованих.

Додамо, ми повідомляли про те, що російське Міністерство охорони здоров’я не може закупити препарати для лікування ВІЛ-інфекції.

росіяни СНІД ВІЛ-інфекція гранти Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
