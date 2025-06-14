Бум на похоронные услуги в России - из-за войны выросли цены в похоронных бюро РФ

Захоронение погибших оккупантов. Фото: росСМИ

Огромное количество погибших российских военных на войне способствовало увеличению заработков похоронных бюро. Рынок с начала 2025 года вырос на 13%, больше всего зарабатывают в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российские похоронные бюро богатеют

В России растут доходы на рынке ритуальных услуг.

За первые четыре месяца 2025 года этот рынок вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 39,5 млрд рублей.

Интересно, что и в 2024 году заработки похоронных бюро также были больше предыдущего года, поэтому этот рынок в стране-агрессоре растет не первый год.

Где в России сейчас растет смертность

Российские эксперты делают вид, что причиной таких изменений на рынке является исключительно рост цен на гробы и услуги выкапывания ям на кладбище.

Хотя издание "Коммерсантъ" и признало, что главная причина увеличения доходов — рост смертности.

Смертность же в России растет в основном из-за большого количества потерь в зоне "специальной военной операции".

Так, больше всего выросли доходы похоронных бюро в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Напомним, мы ранее писали о том, что потери россиян на войне в Украине (убитыми и ранеными) превысили один миллион.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне на фронте часто расстреливают своих же военнослужащих.