Бум на похоронні послуги в Росії - через війну зросли ціни в похоронних бюро РФ

Поховання загиблих окупантів. Фото: росЗМІ

Величезна кількість загиблих російських військових на війні сприяла збільшенню заробітків похоронних бюро. Ринок з початку 2025 року зріс на 13%, найбільше заробляють у Санкт-Петербурзі та Підмосков’ї.

Про це повідомили російські медіа.

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Російські похоронні бюро багатіють

В Росії зростають прибутки на ринку ритуальних послуг.

За перші чотири місяці 2025 року цей ринок зріс на 12,7% порівняно із аналогічним періодом попереднього року — до 39,5 млрд рублів.

Цікаво, що і у 2024 році заробітки похоронних бюро також були більшими за попередній рік, тож цей ринок в країні-агресорі зростає не перший рік.

Де в Росії зараз зростає смертність

Російські експерти роблять вигляд, що причиною таких змін на ринку є винятково зростання цін на труни та послуги викопування ям на цвинтарі.

Хоча видання "Коммерсантъ" і визнало, що головна причина збільшення прибутків — зростання смертності.

Смертність же в Росії зростає переважно через велику кількість втрат у зоні "спеціальної військової операції".

Так, найбільше зросли прибутки похоронних бюро у Санкт-Петербурзі, Московській області, Краснодарському краю та Республіці Татарстан.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що втрати росіян на війні в Україні (убитими і пораненими) перевищили один мільйон.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни на фронті часто розстрілюють своїх же військовослужбовців.