Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії хваляться, що заробляють на убитих в "СВО"

В Росії хваляться, що заробляють на убитих в "СВО"

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 00:29
Бум на похоронні послуги в Росії - через війну зросли ціни в похоронних бюро РФ
Поховання загиблих окупантів. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Російські похоронні бюро багатіють Де в Росії зараз зростає смертність

Величезна кількість загиблих російських військових на війні сприяла збільшенню заробітків похоронних бюро. Ринок з початку 2025 року зріс на 13%, найбільше заробляють у Санкт-Петербурзі та Підмосков’ї.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Російські похоронні бюро багатіють

В Росії зростають прибутки на ринку ритуальних послуг.

За перші чотири місяці 2025 року цей ринок зріс на 12,7% порівняно із аналогічним періодом попереднього року — до 39,5 млрд рублів.

Цікаво, що і у 2024 році заробітки похоронних бюро також були більшими за попередній рік, тож цей ринок в країні-агресорі зростає не перший рік.

Де в Росії зараз зростає смертність

Російські експерти роблять вигляд, що причиною таких змін на ринку є винятково зростання цін на труни та послуги викопування ям на цвинтарі.

Хоча видання "Коммерсантъ" і визнало, що головна причина збільшення прибутків — зростання смертності.

Смертність же в Росії зростає переважно через велику кількість втрат у зоні "спеціальної військової операції".

Так, найбільше зросли прибутки похоронних бюро у Санкт-Петербурзі, Московській області, Краснодарському краю та Республіці Татарстан.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що втрати росіян на війні в Україні (убитими і пораненими) перевищили один мільйон.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни на фронті часто розстрілюють своїх же військовослужбовців.

російські війська похорон окупанти Росія прибуток
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації