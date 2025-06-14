Бум на похоронні послуги в Росії - через війну зросли ціни в похоронних бюро РФ

В Росії хваляться, що заробляють на убитих в "СВО"
Величезна кількість загиблих російських військових на війні сприяла збільшенню заробітків похоронних бюро. Ринок з початку 2025 року зріс на 13%, найбільше заробляють у Санкт-Петербурзі та Підмосков’ї.
Про це повідомили російські медіа.
Російські похоронні бюро багатіють
В Росії зростають прибутки на ринку ритуальних послуг.
За перші чотири місяці 2025 року цей ринок зріс на 12,7% порівняно із аналогічним періодом попереднього року — до 39,5 млрд рублів.
Цікаво, що і у 2024 році заробітки похоронних бюро також були більшими за попередній рік, тож цей ринок в країні-агресорі зростає не перший рік.
Де в Росії зараз зростає смертність
Російські експерти роблять вигляд, що причиною таких змін на ринку є винятково зростання цін на труни та послуги викопування ям на цвинтарі.
Хоча видання "Коммерсантъ" і визнало, що головна причина збільшення прибутків — зростання смертності.
Смертність же в Росії зростає переважно через велику кількість втрат у зоні "спеціальної військової операції".
Так, найбільше зросли прибутки похоронних бюро у Санкт-Петербурзі, Московській області, Краснодарському краю та Республіці Татарстан.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що втрати росіян на війні в Україні (убитими і пораненими) перевищили один мільйон.
Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни на фронті часто розстрілюють своїх же військовослужбовців.
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