В России сообщают об укрытии - в Госуслугах появилась информация об укрытии

Вход в одно из российских укрытий. Фото: "Новая газета"

Кремлевские власти наконец решили сообщить российским гражданам о наличии укрытий. Но попасть в них можно будет только по прописке.

Об этом сообщают российские медиа.

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В России власти наконец вспомнили о существовании гражданского населения и решили предупредить его о возможности обстрелов со стороны Украины.

Впрочем, этот процесс происходит в присущем России стиле.

Так, укрытия, о которых отныне будет сообщаться на портале "Госуслуги", называются не укрытиями, а "точками безопасности".

Укрытие — только по прописке

Кроме того, в эти "точки безопасности", судя по имеющейся информации, можно будет попасть только по прописке.

"Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на "Госуслугах", нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому укрытию он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации", — сообщили россиянам в "Парламентской газете".

Что будет с гражданами, которые придут в укрытие не по месту прописки, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России начали скрыто проверять укрытия еще осенью 2022 года, но тогда населению об этом не сообщали.

Добавим, мы сообщали о том, что в 2024 году в России начали строить укрытия на расстоянии 300 километров до границы с Украиной - но, опять-таки, не для населения.