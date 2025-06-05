В Росії повідомляють про укриття - в Госуслугах з'явилася інформація про укриття

В російських "Госуслугах" почали повідомляти про укриття
Кремлівська влада нарешті вирішила повідомити російським громадянам про наявність укриттів. Але потрапити в них можна буде лише за пропискою.
Про це повідомляють російські медіа.
В Росії вирішили оповістити населення про укриття
В Росії влада нарешті згадала про існування цивільного населення і вирішила попередити його про можливість обстрілів з боку України.
Втім, цей процес відбувається у притаманному Росії стилі.
Так, укриття, про які відтепер повідомлятиметься на порталі "Госуслуги", називаються не укриттями, а "точками безпеки".
Укриття — тільки за пропискою
Крім того, в ці "точки безпеки", судячи із наявної інформації, можна буде потрапити лише за пропискою.
"Кожен громадянин зможе зайти в особистий кабінет на "Госуслугах", натиснути на спеціальну вкладку і подивитися, до якого укриття він приписаний, куди йому йти у разі надзвичайної ситуації. Те саме планується зробити і для евакуаційних пунктів, куди слід прибути у разі оголошення евакуації", — повідомили росіянам у "Парламентской газете".
Що буде з громадянами, які прийдуть в укриття не за місцем прописки, поки що достеменно невідомо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії почали приховано перевіряти укриття ще восени 2022 року, але тоді населенню про це не повідомляли.
Додамо, ми повідомляли про те, що 2024 року в Росії почали будувати укриття на відстані 300 кілометрів до кордону з Україною – але, знов-таки, не для населення.
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