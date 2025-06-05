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В російських "Госуслугах" почали повідомляти про укриття

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Дата публікації: 5 червня 2025 14:08
В Росії повідомляють про укриття - в Госуслугах з'явилася інформація про укриття
Вхід у одне з російських укриттів. Фото: "Новая газета"

Кремлівська влада нарешті вирішила повідомити російським громадянам про наявність укриттів. Але потрапити в них можна буде лише за пропискою.

Про це повідомляють російські медіа.

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В Росії вирішили оповістити населення про укриття

В Росії влада нарешті згадала про існування цивільного населення і вирішила попередити його про можливість обстрілів з боку України.

Втім, цей процес відбувається у притаманному Росії стилі.

Так, укриття, про які відтепер повідомлятиметься на порталі "Госуслуги", називаються не укриттями, а "точками безпеки".

Укриття — тільки за пропискою

Крім того, в ці "точки безпеки", судячи із наявної інформації, можна буде потрапити лише за пропискою.

"Кожен громадянин зможе зайти в особистий кабінет на "Госуслугах", натиснути на спеціальну вкладку і подивитися, до якого укриття він приписаний, куди йому йти у разі надзвичайної ситуації. Те саме планується зробити і для евакуаційних пунктів, куди слід прибути у разі оголошення евакуації", — повідомили росіянам у "Парламентской газете".

Що буде з громадянами, які прийдуть в укриття не за місцем прописки, поки що достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії почали приховано перевіряти укриття ще восени 2022 року, але тоді населенню про це не повідомляли.

Додамо, ми повідомляли про те, що 2024 року в Росії почали будувати укриття на відстані 300 кілометрів до кордону з Україною – але, знов-таки, не для населення.

росіяни Кремль війна укриття Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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