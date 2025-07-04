Смерть нефтяного магната в РФ — в Москве выпал из окна вице-президент Транснефти

В РФ загадочно погиб топ-менеджер нефтяной компании
В российской столице Москве под окнами собственной квартиры был найден мертвым вице-президент компании "Транснефть" Андрей Бадалов. Предположительно, он покончил с собой, выбросившись из окна.
Об этом сообщают российские медиа.
Нефтяной магнат выбросился из окна
В Москве погиб вице-президент компании "Транснефть" Андрей Бадалов.
По имеющейся информации, тело Бадалова нашли на Рублевском шоссе возле дома, в котором расположена его квартира.
Предполагается, что Андрей Бадалов покончил с собой, выбросившись из окна квартиры 10-го этажа.
Причина самоубийства
Первым тело топ-менеджера "Транснефти" обнаружил охранник, это произошло около шести утра по местному времени.
Впоследствии на месте появилась жена Бадалова, которая была шокирована увиденным, поэтому ей пришлось вызвать скорую.
Причины к такому шагу пока неизвестны, но российские СМИ пишут, что у вице-президента "Транснефти" были проблемы со здоровьем.
Напомним, мы ранее писали о том, что в 2024 году похожим образом погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев.
Добавим, мы сообщали о том, что в феврале 2022 года в собственном гараже повесился заместитель гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков.
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