Смерть нафтового магната в РФ — у Москві випав з вікна віцепрезидент Транснефти

Віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві під вікнами власної квартири був знайдений мертвим віцепрезидент компанії "Транснефть" Андрій Бадалов. Імовірно, він наклав на себе руки, викинувшись із вікна.

Про це повідомляють російські медіа.

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В Москві загинув віцепрезидент компанії "Транснефть" Андрій Бадалов.

За наявною інформацією, тіло Бадалова знайшли на Рубльовському шосе біля будинку, у якому розташована його квартира.

Припускають, що Андрій Бадалов наклав на себе руки, викинувшись із вікна квартири 10-го поверху.

Причина самогубства

Першим тіло топменеджера "Транснефти" виявив охоронець, це сталося близько шостої ранку за місцевим часом.

Згодом на місці з’явилася дружина Бадалова, яка була шокована побаченим, тож їй довелося викликати швидку.

Причини до такого кроку поки що невідомі, але російські ЗМІ пишуть, що у віцепрезидента "Транснефти" були проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2024 року схожим чином загинув колишній топменеджер нафтової компанії ЮКОС Михайло Рогачов.

Додамо, ми повідомляли про те, що у лютому 2022 року у власному гаражі повісився заступник гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександр Тюляков.