В России арестовали Ибрагима Сулейманова - причина

В столице Российской Федерации Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его обвиняют в убийстве.

Об этом сообщили российские медиа.

В Москве поймали миллиардера

В Российской Федерации продолжается атака на крупных бизнесменов, которая началась на фоне серьезного экономического кризиса.

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова.

Несмотря на то, что, по информации СМИ, Сулейманов официально имеет в собственности только одну 35-метровую квартиру в Москве, его называют одним из самых влиятельных миллиардеров в России.

В чем обвинили Сулейманова

Причиной задержания миллиардера называют серьезное уголовное преступление.

Сулейманова подозревают в убийстве, которое было совершено несколько лет назад.

Другие детали дела, по которому арестовали влиятельного российского миллиардера, не разглашают.

