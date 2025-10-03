В России арестовали Ибрагима Сулейманова - причина

В РФ по подозрению в убийстве задержали миллиардера
В столице Российской Федерации Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его обвиняют в убийстве.
Об этом сообщили российские медиа.
В Москве поймали миллиардера
В Российской Федерации продолжается атака на крупных бизнесменов, которая началась на фоне серьезного экономического кризиса.
В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова.
Несмотря на то, что, по информации СМИ, Сулейманов официально имеет в собственности только одну 35-метровую квартиру в Москве, его называют одним из самых влиятельных миллиардеров в России.
В чем обвинили Сулейманова
Причиной задержания миллиардера называют серьезное уголовное преступление.
Сулейманова подозревают в убийстве, которое было совершено несколько лет назад.
Другие детали дела, по которому арестовали влиятельного российского миллиардера, не разглашают.
