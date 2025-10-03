Видео
В РФ по подозрению в убийстве задержали миллиардера

В РФ по подозрению в убийстве задержали миллиардера

Дата публикации 3 октября 2025 22:54
В России арестовали Ибрагима Сулейманова - причина
Задержанный в Москве миллиардер. Фото: росСМИ

В столице Российской Федерации Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его обвиняют в убийстве.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

В Москве поймали миллиардера

В Российской Федерации продолжается атака на крупных бизнесменов, которая началась на фоне серьезного экономического кризиса.

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова.

Несмотря на то, что, по информации СМИ, Сулейманов официально имеет в собственности только одну 35-метровую квартиру в Москве, его называют одним из самых влиятельных миллиардеров в России.

В чем обвинили Сулейманова

Причиной задержания миллиардера называют серьезное уголовное преступление.

Сулейманова подозревают в убийстве, которое было совершено несколько лет назад.

Другие детали дела, по которому арестовали влиятельного российского миллиардера, не разглашают.

Напомним, мы ранее писали о том, что известного российского бизнесмена, миллиардера Дениса Штенгелова, назвали "экстремистом".

Добавим, мы сообщали о том, что в России задержали заместителя губернатора Белгородской области.

убийство Москва арест Россия задержание
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
