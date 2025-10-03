Відео
Головна Хроніки В РФ за підозрою у вбивстві затримали мільярдера

В РФ за підозрою у вбивстві затримали мільярдера

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:54
В Росії заарештували Ібрагіма Сулейманова - причина
Затриманий у Москві мільярдер. Фото: росЗМІ

У столиці Російської Федерації Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова. Його звинувачують у вбивстві.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

У Москві спіймали мільярдера

В Російській Федерації продовжується атака на великих бізнесменів, яка розпочалася на фоні серйозної економічної кризи.

У Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова.

Попри те, що, за інформацією ЗМІ, Сулейманов офіційно має у власності лише одну 35-метрову квартиру у Москві, його називають одним із найвпливовіших мільярдерів у Росії.

У чому звинуватили Сулейманова

Причиною затримання мільярдера називають серйозний кримінальний злочин.

Сулейманова підозрюють у вбивстві, яке було здійснене кілька років тому.

Інші деталі справи, за якою заарештували впливового російського мільярдера, не розголошують.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомого російського бізнесмена, мільярдера Дениса Штенгелова, назвали "екстремістом".

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії затримали заступника губернатора Бєлгородської області.

вбивство Москва арешт Росія затримання
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
