В Росії заарештували Ібрагіма Сулейманова - причина

У столиці Російської Федерації Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова. Його звинувачують у вбивстві.

Про це повідомили російські медіа.

У Москві спіймали мільярдера

В Російській Федерації продовжується атака на великих бізнесменів, яка розпочалася на фоні серйозної економічної кризи.

У Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова.

Попри те, що, за інформацією ЗМІ, Сулейманов офіційно має у власності лише одну 35-метрову квартиру у Москві, його називають одним із найвпливовіших мільярдерів у Росії.

У чому звинуватили Сулейманова

Причиною затримання мільярдера називають серйозний кримінальний злочин.

Сулейманова підозрюють у вбивстві, яке було здійснене кілька років тому.

Інші деталі справи, за якою заарештували впливового російського мільярдера, не розголошують.

