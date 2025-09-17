Россиянин вернулся с войны и изнасиловал соседку - что известно

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В российском городе Тюмень бывший оккупант, вернувшийся с войны в Украине, изнасиловал свою соседку. Мужчина бьет людей и собак, а соседи и полиция не реагируют на криминальную деятельность "ветерана СВО".

Тюменский ветеран-насильник

В Российской Федерации увеличивается количество преступлений, совершенных бывшими оккупантами, которые воевали на территории Украины.

Так, в Тюмени один из ветеранов "специальной военной операции" изнасиловал соседку.

История их знакомства началась с того, что эта соседка сверху затопила квартиру оккупанта.

Она пошла познакомиться с соседом, потом устроили застолье, после которого ветеран "СВО" напал на женщину и изнасиловал ее.

Полиция и соседи не реагируют на преступника

Сестра пострадавшей объяснила, что в полицию они не стали жаловаться именно из-за того, что насильник был на фронте. Он в подтверждение своих слов продемонстрировал фотографии, сделанные в Украине.

Сестра, которая переехала в квартиру пострадавшей, рассказала, что регулярно слышит, как бывший оккупант бьет в своей квартире какую-то женщину и собственных собак.

При этом никто в доме не реагирует на выходки "героя войны".

"Такое ощущение, что всем вокруг все равно. Как можно не слышать такой ор? Или, я не знаю, соседи боятся. Я слышала, что его уже отвозили в отделение и возвращали обратно, что полиция уже не ездит по нашему адресу", — признала россиянка.

