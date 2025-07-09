Криминал в России - ветеран СВО изнасиловал знакомую

В России очередное преступление ветерана войны — детали
В Российской Федерации очередной оккупант, вернувшись домой из "зоны проведения специальной военной операции", совершил тяжкое преступление, изнасилование. А полиция даже не стала открывать уголовное дело.
Об этом сообщили российские медиа.
Изнасилование соседки
Очередной российский оккупант отличился "подвигом" после возвращения с театра военных действий в Украине.
Инцидент произошел в Республике Калмыкия, где ветеран "специальной военной операции" изнасиловал соседку.
Пострадавшая женщина рассказала, что она зашла к соседям по воду, где ее заметил сильно пьяный 38-летний хозяин, который недавно вернулся с войны.
Через несколько минут "ветеран СВО" зашел к соседке, бросил ее на пол и вколол какой-то препарат.
После этого бывший оккупант изнасиловал свою жертву и ушел к себе.
Неожиданное решение полиции
На месте преступления, как пишут СМИ, обнаружили военную аптечку с ампулой препарата "Нефопам".
"Нефопам", как объяснили российские медиа, это такой обезболивающий препарат, который используют в оккупационной армии, поэтому он вполне мог быть с собой у насильника.
Самым интересным в этой истории является то, что сам преступник отказался давать показания, а уголовное дело полиция вообще не открыла.
Напомним, мы ранее писали о том, что в одной из северокавказских республик, входящих в состав России, ветеран "СВО" убил почти всю свою семью.
Добавим, мы сообщали о том, что другой участник войны против Украины, вернувшись домой, убил любовников своей жены.
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