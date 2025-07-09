"Герой СВО", который изнасиловал соседку. Фото: росСМИ

В Российской Федерации очередной оккупант, вернувшись домой из "зоны проведения специальной военной операции", совершил тяжкое преступление, изнасилование. А полиция даже не стала открывать уголовное дело.

Об этом сообщили российские медиа.

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Изнасилование соседки

Очередной российский оккупант отличился "подвигом" после возвращения с театра военных действий в Украине.

Инцидент произошел в Республике Калмыкия, где ветеран "специальной военной операции" изнасиловал соседку.

Пострадавшая женщина рассказала, что она зашла к соседям по воду, где ее заметил сильно пьяный 38-летний хозяин, который недавно вернулся с войны.

Через несколько минут "ветеран СВО" зашел к соседке, бросил ее на пол и вколол какой-то препарат.

После этого бывший оккупант изнасиловал свою жертву и ушел к себе.

Неожиданное решение полиции

На месте преступления, как пишут СМИ, обнаружили военную аптечку с ампулой препарата "Нефопам".

"Нефопам", как объяснили российские медиа, это такой обезболивающий препарат, который используют в оккупационной армии, поэтому он вполне мог быть с собой у насильника.

Самым интересным в этой истории является то, что сам преступник отказался давать показания, а уголовное дело полиция вообще не открыла.

Напомним, мы ранее писали о том, что в одной из северокавказских республик, входящих в состав России, ветеран "СВО" убил почти всю свою семью.

Добавим, мы сообщали о том, что другой участник войны против Украины, вернувшись домой, убил любовников своей жены.