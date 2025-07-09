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В Росії черговий злочин ветерана війни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 03:22
Кримінал в Росії - ветеран СВО зґвалтував знайому
"Герой СВО", який зґвалтував сусідку. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації черговий окупант, повернувшись додому із "зони проведення спеціальної військової операції", здійснив тяжкий злочин, зґвалтування. А поліція навіть не стала відкривати кримінальну справу.

Про це повідомили російські медіа.

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Зґвалтування сусідки

Черговий російський окупант відзначився "подвигом" після повернення з театру воєнних дій в Україні.

Інцидент стався у Республіці Калмикія, де ветеран "спеціальної військової операції" зґвалтував сусідку.

Постраждала жінка розповіла, що вона зайшла до сусідів по воду, де її помітив добряче п’яний 38-річний господар, який нещодавно повернувся з війни.

Через кілька хвилин "ветеран СВО" зайшов до сусідки, кинув її на підлогу і вколов якийсь препарат.

Після цього колишній окупант зґвалтував свою жертву і пішов до себе.

Несподіване рішення поліції

На місці злочину, як пишуть ЗМІ, виявили військову аптечку з ампулою препарату "Нефопам".

"Нефопам", як пояснили російські медіа, це такий знеболюючий препарат, який використовують в окупаційній армії, тож він цілком міг бути з собою у ґвалтівника.

Найцікавішим у цій історії є те, що сам злочинець відмовився давати покази, а кримінальну справу поліція взагалі не відкрила.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в одній із північнокавказьких республік, що входять до складу Росії, ветеран "СВО" убив майже усю свою сім'ю.

Додамо, ми повідомляли про те, що інший учасник війни проти України, повернувшись додому, убив коханців своєї дружини.

згвалтування росіяни окупанти Росія сусідство
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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