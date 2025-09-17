Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У РФ ветеран "СВО" зґвалтував сусідку — чому вона мовчить

У РФ ветеран "СВО" зґвалтував сусідку — чому вона мовчить

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:06
Росіянин повернувся з війни і зґвалтував сусідку - що відомо
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У російському місті Тюмень колишній окупант, який повернувся з війни в Україні, зґвалтував свою сусідку. Чоловік б’є людей і собак, а сусіди та поліція не реагують на кримінальну діяльність "ветерана СВО".

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Тюменський ветеран-ґвалтівник

В Російській Федерації збільшується кількість злочинів, вчинених колишніми окупантами, які воювали на території України.

Так, у Тюмені один із ветеранів "спеціальної військової операції" зґвалтував сусідку.

Історія їхнього знайомства почалася з того, що ця сусідка згори затопила квартиру окупанта.

Вона пішла познайомитися із сусідом, потім влаштували застілля, після якого ветеран "СВО" напав на жінку і зґвалтував її.

Поліція і сусіди не реагують на злочинця

Сестра постраждалої пояснила, що в поліцію вони не стали скаржитися саме через те, що ґвалтівник був на фронті. Він на підтвердження своїх слів продемонстрував фотографії, зроблені в Україні.

Сестра, яка переїхала у квартиру постраждалої, розповіла, що регулярно чує, як колишній окупант б’є у своїй квартирі якусь жінку та власних собак.

При цьому ніхто в будинку не реагує на витівки "героя війни".

"Таке відчуття, що всім довкола все одно. Як можна не чути такий ор? Або, я не знаю, сусіди бояться. Я чула, що його вже відвозили до відділення і повертали назад, що поліція вже не їздить на нашу адресу", — визнала росіянка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на Північному Кавказі ветеран "СВО" убив майже усю свою сім'ю.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Калмикії окупант, повернувшись додому із "зони проведення спеціальної військової операції", здійснив тяжкий злочин, зґвалтування, а поліція навіть не стала відкривати кримінальне провадження.

згвалтування росіяни тяжкі злочини окупанти Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації