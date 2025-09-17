Росіянин повернувся з війни і зґвалтував сусідку - що відомо

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У російському місті Тюмень колишній окупант, який повернувся з війни в Україні, зґвалтував свою сусідку. Чоловік б’є людей і собак, а сусіди та поліція не реагують на кримінальну діяльність "ветерана СВО".

Про це повідомили російські медіа.

Тюменський ветеран-ґвалтівник

В Російській Федерації збільшується кількість злочинів, вчинених колишніми окупантами, які воювали на території України.

Так, у Тюмені один із ветеранів "спеціальної військової операції" зґвалтував сусідку.

Історія їхнього знайомства почалася з того, що ця сусідка згори затопила квартиру окупанта.

Вона пішла познайомитися із сусідом, потім влаштували застілля, після якого ветеран "СВО" напав на жінку і зґвалтував її.

Поліція і сусіди не реагують на злочинця

Сестра постраждалої пояснила, що в поліцію вони не стали скаржитися саме через те, що ґвалтівник був на фронті. Він на підтвердження своїх слів продемонстрував фотографії, зроблені в Україні.

Сестра, яка переїхала у квартиру постраждалої, розповіла, що регулярно чує, як колишній окупант б’є у своїй квартирі якусь жінку та власних собак.

При цьому ніхто в будинку не реагує на витівки "героя війни".

"Таке відчуття, що всім довкола все одно. Як можна не чути такий ор? Або, я не знаю, сусіди бояться. Я чула, що його вже відвозили до відділення і повертали назад, що поліція вже не їздить на нашу адресу", — визнала росіянка.

