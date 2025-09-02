Давление на правозащитников в РФ - правозащитника судят за госизмену

В РФ правозащитника обвинили в госизмене — детали
Российские силовики по решению суда упекли в СИЗО бывшего правозащитника. Детали его дела засекречены, но, скорее всего, ему припомнили правозащитную деятельность в пользу ЛГБТ-сообщества в России.
Об этом сообщили российские медиа.
Правозащитник — в СИЗО
В России продолжают репрессировать общественных деятелей, которые имеют или имели отношение к правозащитной деятельности.
Так, в конце августа Мещанский суд Москвы принял решение об аресте 47-летнего гражданина Олега Гранникова.
По имеющейся информации, его уже отправили в следственный изолятор.
Засекреченная месть режима за поддержку ЛГБТ
Олег Гранников ранее возглавлял один из правозащитных проектов.
Он, в частности, занимался поддержкой в России ЛГБТ-сообщества.
В последнее время Гранников отошел от правозащитной деятельности, что не помешало путинским силовикам задержать его и отправили в СИЗО.
Причем детали дела бывшего правозащитника засекречены и не разглашаются без объяснения причин такой секретности. Неофициально известно только, что его подозревают в госизмене.
