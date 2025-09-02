Видео
Главная Хроники В РФ правозащитника обвинили в госизмене — детали

В РФ правозащитника обвинили в госизмене — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:14
Давление на правозащитников в РФ - правозащитника судят за госизмену
Правозащитник Олег Гранников до ареста. Фото: кадр из видео

Российские силовики по решению суда упекли в СИЗО бывшего правозащитника. Детали его дела засекречены, но, скорее всего, ему припомнили правозащитную деятельность в пользу ЛГБТ-сообщества в России.

Об этом сообщили российские медиа.

Правозащитник — в СИЗО

В России продолжают репрессировать общественных деятелей, которые имеют или имели отношение к правозащитной деятельности.

Так, в конце августа Мещанский суд Москвы принял решение об аресте 47-летнего гражданина Олега Гранникова.

По имеющейся информации, его уже отправили в следственный изолятор.

Засекреченная месть режима за поддержку ЛГБТ

Олег Гранников ранее возглавлял один из правозащитных проектов.

Он, в частности, занимался поддержкой в России ЛГБТ-сообщества.

В последнее время Гранников отошел от правозащитной деятельности, что не помешало путинским силовикам задержать его и отправили в СИЗО.

Причем детали дела бывшего правозащитника засекречены и не разглашаются без объяснения причин такой секретности. Неофициально известно только, что его подозревают в госизмене.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа".

Добавим, мы сообщали о том, что в российском Санкт-Петербурге поэта арестовали за стихотворение.

суд россияне ЛГБТ СИЗО Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
