Головна Хроніки В РФ правозахисника звинуватили у держзраді — деталі

В РФ правозахисника звинуватили у держзраді — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 23:14
Тиск на правозахисників у РФ - правозахисника судять за держзраду
Правозахисник Олег Гранніков до арешту. Фото: кадр із відео

Російські силовики за рішенням суду запроторили до СІЗО колишнього правозахисника. Деталі його справи засекречені, але, найімовірніше, йому пригадали правозахисну діяльність на користь ЛГБТ-спільноти у Росії.

Про це повідомили російські медіа.

Правозахисник — в СІЗО

В Росії продовжують репресувати громадських діячів, які мають чи мали відношення до правозахисної діяльності.

Так, наприкінці серпня Мєщанський суд Москви ухвалив рішення про арешт 47-річного громадянина Олега Граннікова.

За наявною інформацією, його уже відправили в слідчий ізолятор.

Засекречена помста режиму за підтримку ЛГБТ

Олег Гранніков раніше очолював один із правозахисних проєктів.

Він, зокрема, займався підтримкою в Росії ЛГБТ-спільноти.

В останній час Гранніков відійшов від правозахисної діяльності, що не завадило путінським силовикам затримати його і відправили до СІЗО.

Причому деталі справи колишнього правозахисника засекречені й не розголошуються без пояснення причин такої секретності. Неофіційно відомо лише, що його підозрюють у держзраді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії запропонували повернути "сталінські репресії" та розстріли "ворогів народу".

Додамо, ми повідомляли про те, що у російському Санкт-Петербурзі поета заарештували за вірш.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
