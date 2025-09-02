Тиск на правозахисників у РФ - правозахисника судять за держзраду

Правозахисник Олег Гранніков до арешту. Фото: кадр із відео

Російські силовики за рішенням суду запроторили до СІЗО колишнього правозахисника. Деталі його справи засекречені, але, найімовірніше, йому пригадали правозахисну діяльність на користь ЛГБТ-спільноти у Росії.

Про це повідомили російські медіа.

Правозахисник — в СІЗО

В Росії продовжують репресувати громадських діячів, які мають чи мали відношення до правозахисної діяльності.

Так, наприкінці серпня Мєщанський суд Москви ухвалив рішення про арешт 47-річного громадянина Олега Граннікова.

За наявною інформацією, його уже відправили в слідчий ізолятор.

Засекречена помста режиму за підтримку ЛГБТ

Олег Гранніков раніше очолював один із правозахисних проєктів.

Він, зокрема, займався підтримкою в Росії ЛГБТ-спільноти.

В останній час Гранніков відійшов від правозахисної діяльності, що не завадило путінським силовикам затримати його і відправили до СІЗО.

Причому деталі справи колишнього правозахисника засекречені й не розголошуються без пояснення причин такої секретності. Неофіційно відомо лише, що його підозрюють у держзраді.

