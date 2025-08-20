Интерьер "Музея эротики". Фото: росСМИ

Российские православные активисты в Москве напали на "Музей эротики". Из-за их доноса, информацию в котором силовики вообще не подтвердили, музей вынужден был закрыться.

Об этом сообщили российские медиа.

Донос против "Музея эротики"

В столице Российской Федерации Москве закрылся "Музей эротики".

Активисты консервативной православной организации "Сорок сороков" заявили, что это произошло из-за их доноса.

РПЦшные активисты написали заявление, что "Музей эротики" якобы распространяет порнографию.

"Сорок сороков" обвинили музей в "широкополосной махровой порнографии", "пропаганде педофилии", а также в том, что "в туалетах лежат лубриканты".

Полиция не нашла в работе музея преступлений

Впрочем, признали православные активисты, закрытие музея не окончательное — эта организация лишь приостановила работу, "чтобы усложнить проведение проверок со стороны силовиков".

Причем сами силовики в письме к "Сорока сорокам" сообщили, что признаков преступления в работе музея вообще не было обнаружено.

Но сайт и страница "Музея эротики" в российской соцсети VK на данный момент не существуют.

Напомним, мы ранее писали о том, что на оккупированной территории Херсонской области россияне проводили детям уроки по доносам.

Добавим, мы сообщали о том, что по доносу активистов "Сорока сороков" в Москве студенток выгнали из вуза за танец на фоне храма.