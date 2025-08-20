Відео
В РФ після доносу закрили музей для дорослих

В РФ після доносу закрили музей для дорослих

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 23:10
Доноси в Росії - в РФ закрили еротичний музей
Інтер’єр "Музею еротики". Фото: росЗМІ

Російські православні активісти у Москві напали на "Музей еротики". Через їхній донос, інформацію у якому силовики взагалі не підтвердили, музей змушений був закритися.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Донос проти "Музею еротики"

У столиці Російської Федерації Москві закрився "Музей еротики".

Активісти консервативної православної організації "Сорок сороков" заявили, що це сталося через їхній донос.

РПЦшні активісти написали заяву, що "Музей еротики", мовляв, розповсюджує порнографію.

"Сорок сороков" звинуватили музей у "широкополосній махровій порнографії", "пропаганді педофілії", а також у тому, що "в туалетах лежать лубриканти".

Поліція не знайшла у роботі музею злочинів

Втім, визнали православні активісти, закриття музею є не остаточним — ця організація лише призупинила роботу, "аби ускладнити проведення перевірок з боку силовиків".

Причому самі силовики у листі до "Сорока сороков" повідомили, що ознак злочину у роботі музею взагалі не було виявлено.

Але сайт і сторінка "Музею еротики" у російській соцмережі VK на цей момент не існують.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на окупованій території Херсонської області росіяни проводили дітям уроки з доносів.

Додамо, ми повідомляли про те, що за доносом активістів "Сорока сороков" у Москві студенток вигнали з вишу за танок на фоні храму.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
