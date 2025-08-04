Российская полиция задерживает подростка. Фото: росСМИ

Путинская власть вынуждена бороться с проявлениями неонацизма, которые стали распространенными в Российской Федерации именно во времена правления Владимира Путина. Так, в Сибири полиция задержала подростка, который признался в любви к Адольфу Гитлеру.

Об этом сообщили российские медиа.

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Кремлевский режим Владимира Путина борется с проявлениями неонацизма, который сам и породил на территории Российской Федерации.

За время правления Путина в России расцвели различные неонацистские движения, в обществе в целом стали значительно популярнее ксенофобские идеи, в частности, и национал-социалистические идеи Германии времен Адольфа Гитлера.

Теперь российским силовикам приходится бороться с последствиями своей же пропаганды, причем уже даже на уровне несовершеннолетних.

Так, в Томской области был задержан 16-летний подросток, против которого открыли уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

АУЭ и любовь к Гитлеру

В МВД региона пояснили, что школьника поймали на том, что он в детской песочнице нарисовал свастику и написал "текст экстремистского характера".

Кроме того, полицейские выяснили, что этот подросток и в соцсетях публиковал запрещенную символику — в частности, "криминального движения, запрещенного в России" (предположительно, речь идет о так называемом движении АУЕ, популярном среди российских подростков — ред.)

Задержанный школьник признался, что написал признание в любви к Адольфу Гитлеру.

Согласно статье "реабилитация нацизма", 16-летний россиянин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российском Санкт-Петербурге банды подростков нападают на магазины секондхенда.

Добавим, мы сообщали о том, что Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34.