В РФ подростка судят за надпись на песке
Путинская власть вынуждена бороться с проявлениями неонацизма, которые стали распространенными в Российской Федерации именно во времена правления Владимира Путина. Так, в Сибири полиция задержала подростка, который признался в любви к Адольфу Гитлеру.
Об этом сообщили российские медиа.
Неонацизм среди советских подростков
Кремлевский режим Владимира Путина борется с проявлениями неонацизма, который сам и породил на территории Российской Федерации.
За время правления Путина в России расцвели различные неонацистские движения, в обществе в целом стали значительно популярнее ксенофобские идеи, в частности, и национал-социалистические идеи Германии времен Адольфа Гитлера.
Теперь российским силовикам приходится бороться с последствиями своей же пропаганды, причем уже даже на уровне несовершеннолетних.
Так, в Томской области был задержан 16-летний подросток, против которого открыли уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
АУЭ и любовь к Гитлеру
В МВД региона пояснили, что школьника поймали на том, что он в детской песочнице нарисовал свастику и написал "текст экстремистского характера".
Кроме того, полицейские выяснили, что этот подросток и в соцсетях публиковал запрещенную символику — в частности, "криминального движения, запрещенного в России" (предположительно, речь идет о так называемом движении АУЕ, популярном среди российских подростков — ред.)
Задержанный школьник признался, что написал признание в любви к Адольфу Гитлеру.
Согласно статье "реабилитация нацизма", 16-летний россиянин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Напомним, мы ранее писали о том, что в российском Санкт-Петербурге банды подростков нападают на магазины секондхенда.
Добавим, мы сообщали о том, что Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34.
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