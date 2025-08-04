Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ подростка судят за надпись на песке

В РФ подростка судят за надпись на песке

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 21:32
Репрессии в России - российский режим судит подростка - российский режим судит подростка
Российская полиция задерживает подростка. Фото: росСМИ

Путинская власть вынуждена бороться с проявлениями неонацизма, которые стали распространенными в Российской Федерации именно во времена правления Владимира Путина. Так, в Сибири полиция задержала подростка, который признался в любви к Адольфу Гитлеру.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Неонацизм среди советских подростков

Кремлевский режим Владимира Путина борется с проявлениями неонацизма, который сам и породил на территории Российской Федерации.

За время правления Путина в России расцвели различные неонацистские движения, в обществе в целом стали значительно популярнее ксенофобские идеи, в частности, и национал-социалистические идеи Германии времен Адольфа Гитлера.

Теперь российским силовикам приходится бороться с последствиями своей же пропаганды, причем уже даже на уровне несовершеннолетних.

Так, в Томской области был задержан 16-летний подросток, против которого открыли уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

АУЭ и любовь к Гитлеру

В МВД региона пояснили, что школьника поймали на том, что он в детской песочнице нарисовал свастику и написал "текст экстремистского характера".

Кроме того, полицейские выяснили, что этот подросток и в соцсетях публиковал запрещенную символику — в частности, "криминального движения, запрещенного в России" (предположительно, речь идет о так называемом движении АУЕ, популярном среди российских подростков — ред.)

Задержанный школьник признался, что написал признание в любви к Адольфу Гитлеру.

Согласно статье "реабилитация нацизма", 16-летний россиянин может получить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, мы ранее писали о том, что в российском Санкт-Петербурге банды подростков нападают на магазины секондхенда.

Добавим, мы сообщали о том, что Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34.

подростки россияне Адольф Гитлер Россия нацизм
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации