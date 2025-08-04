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В РФ підлітка судять за напис на піску

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:32
Репресії в Росії - російський режим судить підлітка
Російська поліція затримує підлітка. Фото: росЗМІ

Путінська влада змушена боротися з проявами неонацизму, які стали поширеними в Російській Федерації саме в часи правління Володимира Путіна. Так, у Сибіру поліція затримала підлітка, який зізнався у любові до Адольфа Гітлера.

Про це повідомили російські медіа.

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Кремлівський режим Володимира Путіна бореться із проявами неонацизму, який сам і породив на території Російської Федерації.

За час правління Путіна в Росії розквітли різні неонацистські рухи, в суспільстві загалом стали значнор популярнішими ксенофобські ідеї, зокрема, і націонал-соціалістичні ідеї Німеччини часів Адольфа Гітлера.

Тепер російським силовикам доводиться боротися із наслідками своєї ж пропаганди, причому уже навіть на рівні неповнолітніх.

Так, Томській області був затриманий 16-річний підліток, проти якого відкрили кримінальну справу за статтею про реабілітацію нацизму.

АУЕ і любов до Гітлера

У МВС регіону пояснили, що школяра спіймали на тому, що він у дитячій пісочниці намалював свастику і написав "текст екстремістського характеру".

Крім того, поліцейські з’ясували, що цей підліток і у соцмережах публікував заборонену символіку — зокрема, "кримінального руху, забороненого в Росії" (імовірно, йдеться про так званий рух АУЕ, популярний серед російських підлітків — ред.).

Затриманий школяр зізнався, що написав зізнання у любові до Адольфа Гітлера.

Згідно зі статтею "реабілітація нацизму", 16-річний росіянин може отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у російському Санкт-Петербурзі банди підлітків нападають на магазини секондхенду.

Додамо, ми повідомляли про те, що Челябінський обласний суд засудив 17-річного уродженця Дагестану за підпал військового літака Су-34.

підлітки росіяни Адольф Гітлер Росія нацизм
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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