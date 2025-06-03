События в России -охранники ночного клуба чуть не задушили клиенток

В российском ночном клубе. Фото: росСМИ

В российском городе Нижний Новгород охранники ночного клуба оригинально наказали посетительниц за танцы на диване. Они били девушек головой о стену и пытались душить их.

Об этом сообщили российские медиа.

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Плата за танец на диване

Две молодые россиянки чуть не поплатились жизнью за танцы в ночном клубе.

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города Нижний Новгород.

Как рассказали сами девушки, в какой-то момент своего пребывания в ночном клубе они начали танцевать на диванах.

Здесь на них обратили внимание охранники ночного клуба, которые в своеобразном стиле решили напомнить посетительницам о необходимости аккуратного отношения к мебели.

Гематомы и проблемы со слухом

Сами пострадавшие рассказали, что их тут же схватили за шею и волосы, а также били головой о стену на лестнице и душили.

Кроме того, охранники использовали против девушек баллончик с перцовым газом.

В травмпункте врачи засвидетельствовали у горе-посетительниц многочисленные гематомы, а у одной обнаружили проблемы с ухом.

Руководство ночного клуба, узнав об инциденте, пообещало уволить охранников-садистов.

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