События в России -охранники ночного клуба чуть не задушили клиенток

В РФ охранники ночного клуба чуть не задушили клиенток
В российском городе Нижний Новгород охранники ночного клуба оригинально наказали посетительниц за танцы на диване. Они били девушек головой о стену и пытались душить их.
Об этом сообщили российские медиа.
Плата за танец на диване
Две молодые россиянки чуть не поплатились жизнью за танцы в ночном клубе.
Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города Нижний Новгород.
Как рассказали сами девушки, в какой-то момент своего пребывания в ночном клубе они начали танцевать на диванах.
Здесь на них обратили внимание охранники ночного клуба, которые в своеобразном стиле решили напомнить посетительницам о необходимости аккуратного отношения к мебели.
Гематомы и проблемы со слухом
Сами пострадавшие рассказали, что их тут же схватили за шею и волосы, а также били головой о стену на лестнице и душили.
Кроме того, охранники использовали против девушек баллончик с перцовым газом.
В травмпункте врачи засвидетельствовали у горе-посетительниц многочисленные гематомы, а у одной обнаружили проблемы с ухом.
Руководство ночного клуба, узнав об инциденте, пообещало уволить охранников-садистов.
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