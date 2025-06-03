Події в Росії -охорошці нічного клубу мало не задушили клієнток

В РФ охоронці нічного клубу мало не задушили клієнток
У російському місті Нижній Новгород охоронці нічного клубу оригінально покарали відвідувачок за танці на дивані. Вони били дівчат головою об стіну і намагалися душити їх.
Про це повідомили російські медіа.
Плата за танець на дивані
Дві молоді росіянки мало не поплатилися життям за танці у нічному клубі.
Інцидент стався у одному із розважальних закладів міста Нижній Новгород.
Як розповіли самі дівчата, у якийсь момент свого перебування в нічному клубі вони почали танцювати на диванах.
Тут на них звернули увагу охоронці нічного клубу, які у своєрідному стилі вирішили нагадати відвідувачкам про необхідність охайного ставлення до меблів.
Гематоми та проблеми зі слухом
Самі постраждалі розповіли, що їх тут же схопили за шию та волосся, а також били головою об стіну на сходах і душили.
Крім того, охоронці використали проти дівчат балончик з перцевим газом.
У травмпункті лікарі засвідчили у горе-відвідувачок численні гематоми, а у однієї виявили проблеми з вухом.
Керівництво нічного клубу, дізнавшись про інцидент, пообіцяло звільнити охоронців-садистів.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що дві російські школярки загинули, руйнуючи стіну закинутого будинку.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії школярка вчинила самогубство та звинуватила свою вчительку.
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