Події в Росії -охорошці нічного клубу мало не задушили клієнток

У російському нічному клубі. Фото: росЗМІ

У російському місті Нижній Новгород охоронці нічного клубу оригінально покарали відвідувачок за танці на дивані. Вони били дівчат головою об стіну і намагалися душити їх.

Про це повідомили російські медіа.

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Плата за танець на дивані

Дві молоді росіянки мало не поплатилися життям за танці у нічному клубі.

Інцидент стався у одному із розважальних закладів міста Нижній Новгород.

Як розповіли самі дівчата, у якийсь момент свого перебування в нічному клубі вони почали танцювати на диванах.

Тут на них звернули увагу охоронці нічного клубу, які у своєрідному стилі вирішили нагадати відвідувачкам про необхідність охайного ставлення до меблів.

Гематоми та проблеми зі слухом

Самі постраждалі розповіли, що їх тут же схопили за шию та волосся, а також били головою об стіну на сходах і душили.

Крім того, охоронці використали проти дівчат балончик з перцевим газом.

У травмпункті лікарі засвідчили у горе-відвідувачок численні гематоми, а у однієї виявили проблеми з вухом.

Керівництво нічного клубу, дізнавшись про інцидент, пообіцяло звільнити охоронців-садистів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що дві російські школярки загинули, руйнуючи стіну закинутого будинку.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії школярка вчинила самогубство та звинуватила свою вчительку.