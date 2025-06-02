Російські школярі загинули - підлітки руйнували будинки

Поліцейський на місці загибелі школярок. Фото: скріншот з відео

Неподалік від "північної столиці" Росії, Санкт-Петербурга, дві школярки загинули, намагаючись доруйнувати закинуту будівлю. Стіна, яку вони розбивали, впала, накривши дівчат і завдавши їм смертельних уражень.

Про це повідомляє проєкт "Новости России".

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У Росії дві дівчинки шкільного віку стали жертвами власних дій.

Діти загинули на території закинутої ферми у Ленінградській області (регіону, центром якого є місто Санкт-Петербург).

Процес руйнування завершився смертю

Відомо, що ці школярки намагалися розламати недоруйновану стіну закинутої будівлі.

Вони робили це з допомогою взятих на місці цеглин, методично вдаряючи по стіні цим імпровізованим приладдям.

Але ситуація завершилася несподівано для юних мародерок — стіна упала саме на них.

Коли на місце події приїхали представники рятувальних служб, вони виявили уже мертвих школярок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі вирішили заборонити іноземцям працювати в таксі та кур’єрами.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Санкт-Петербурзі автобус із людьми впав у річку, загинули люди.