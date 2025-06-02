Российские школьницы пытались разрушить дом и погибли
Неподалеку от "северной столицы" России, Санкт-Петербурга, две школьницы погибли, пытаясь разрушить заброшенное здание. Стена, которую они разбивали, упала, накрыв девушек и нанеся им смертельные поражения.
Об этом сообщает проект "Новости России".
Российские дети убили сами себя
В России две девочки школьного возраста стали жертвами собственных действий.
Дети погибли на территории заброшенной фермы в Ленинградской области (региона, центром которого является город Санкт-Петербург).
Процесс разрушения завершился смертью
Известно, что эти школьницы пытались разломать недоразрушенную стену заброшенного здания.
Они делали это с помощью взятых на месте кирпичей, методично ударяя по стене этими импровизированными принадлежностями.
Но ситуация завершилась неожиданно для юных мародерок — стена упала именно на них.
Когда на место происшествия приехали представители спасательных служб, они обнаружили уже мертвых школьниц.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге решили запретить иностранцам работать в такси и курьерами.
Добавим, мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге автобус с людьми упал в реку, погибли люди.
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