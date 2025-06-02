Российские школьники погибли - подростки разрушали дома

Полицейский на месте гибели школьниц. Фото: скриншот из видео

Неподалеку от "северной столицы" России, Санкт-Петербурга, две школьницы погибли, пытаясь разрушить заброшенное здание. Стена, которую они разбивали, упала, накрыв девушек и нанеся им смертельные поражения.

Об этом сообщает проект "Новости России".

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В России две девочки школьного возраста стали жертвами собственных действий.

Дети погибли на территории заброшенной фермы в Ленинградской области (региона, центром которого является город Санкт-Петербург).

Процесс разрушения завершился смертью

Известно, что эти школьницы пытались разломать недоразрушенную стену заброшенного здания.

Они делали это с помощью взятых на месте кирпичей, методично ударяя по стене этими импровизированными принадлежностями.

Но ситуация завершилась неожиданно для юных мародерок — стена упала именно на них.

Когда на место происшествия приехали представители спасательных служб, они обнаружили уже мертвых школьниц.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Санкт-Петербурге решили запретить иностранцам работать в такси и курьерами.

Добавим, мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге автобус с людьми упал в реку, погибли люди.