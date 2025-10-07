Видео
Главная Хроники В РФ на войну попросился лидер ОПГ

В РФ на войну попросился лидер ОПГ

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 18:06
Мобилизация на войну в России — на фронт поехал глава российской ОПГ
Сергей Коптелов, глава ОПГ "Индейцы". Фото: росСМИ

Известный на региональном уровне российский мафиози попросился на войну в Украину. Так он хочет избежать судебного наказания в виде 24 лет в колонии строгого режима.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

"Индеец" хочет на войну, а не на 24 года в колонию

В России продолжают набирать на "специальную военную операцию" персонажей с криминальным прошлым или даже настоящим.

Так, на войну в Украину попросился Сергей Коптелов, известный как глава организованной преступной группировки (ОПГ) "Индейцы", работавшей в городе Самара и окрестностях.

Он в начале 2025 года получил по решению суда 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

А теперь, как узнали СМИ, его адвокат подал ходатайство с просьбой осужденного отправить его на фронт.

Чем занималась ОПГ Коптелова

СМИ объяснили, каким незаконным бизнесом занималась ОПГ "Индейцы".

Они совершали ряд экономических преступлений — в частности, врезались в нефтепроводы, продавали оружие (на что, конечно же, не имели лицензии).

Также банда, которую возглавлял Коптелов, занималась вымогательством и убивала людей на заказ.

Одним из самых известных преступлений "Индейцев" стало убийство владельца нефтебазы, в котором (убийстве) принял участие глава местных правоохранительных структур.

Напомним, мы ранее писали о том, что один из российских граждан убил своего знакомого и сбежал на фронт.

Добавим, мы сообщали о том, что на войну в Украину попросился даже один из самых кровожадных российских маньяков.

россияне мафия преступление война в Украине Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
