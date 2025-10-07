Мобилизация на войну в России — на фронт поехал глава российской ОПГ

В РФ на войну попросился лидер ОПГ
Известный на региональном уровне российский мафиози попросился на войну в Украину. Так он хочет избежать судебного наказания в виде 24 лет в колонии строгого режима.
Об этом сообщили российские медиа.
"Индеец" хочет на войну, а не на 24 года в колонию
В России продолжают набирать на "специальную военную операцию" персонажей с криминальным прошлым или даже настоящим.
Так, на войну в Украину попросился Сергей Коптелов, известный как глава организованной преступной группировки (ОПГ) "Индейцы", работавшей в городе Самара и окрестностях.
Он в начале 2025 года получил по решению суда 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.
А теперь, как узнали СМИ, его адвокат подал ходатайство с просьбой осужденного отправить его на фронт.
Чем занималась ОПГ Коптелова
СМИ объяснили, каким незаконным бизнесом занималась ОПГ "Индейцы".
Они совершали ряд экономических преступлений — в частности, врезались в нефтепроводы, продавали оружие (на что, конечно же, не имели лицензии).
Также банда, которую возглавлял Коптелов, занималась вымогательством и убивала людей на заказ.
Одним из самых известных преступлений "Индейцев" стало убийство владельца нефтебазы, в котором (убийстве) принял участие глава местных правоохранительных структур.
Напомним, мы ранее писали о том, что один из российских граждан убил своего знакомого и сбежал на фронт.
Добавим, мы сообщали о том, что на войну в Украину попросился даже один из самых кровожадных российских маньяков.
