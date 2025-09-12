В России мужчина убил знакомого и ушел на войну - что известно

Забитый до смерти магнитогорец вместе с дочерью. Фото: росСМИ

Гражданин Российской Федерации до смерти избил знакомого до смерти. Но суда и наказания за совершенное преступление он сумел избежать по привычному в последние годы российскому маршруту.

Об этом сообщили российские медиа.

Избиение и смерть

В России продолжается эпидемия тяжких преступлений, за которые злоумышленники не получают наказания.

Так, в городе Магнитогорск еще в 2024 году местный житель Руслан П. жестоко избил своего знакомого по имени Кайрат.

При этом агрессор запретил жертве вызывать "скорую", угрожая убийством.

Впрочем, даже независимо от угроз избитый житель Магнитогорска через несколько дней умер.

Убил и убежал на войну

Еще в июле 2024 года нападавшего задержали, в декабре начались следственные действия.

Дочь погибшего рассказала впоследствии, что в январе 2025 года должен был состояться суд, но судебные заседания отменили.

Следователь сообщил гражданке, что подозреваемый избежал суда и наказания по привычному маршруту — подписал контракт с Вооруженными силами РФ и поехал на войну в Украину.

Уголовное дело по факту избиения, повлекшего смерть, приостановили.

