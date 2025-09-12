В Росіі чоловік убив знайомого і пішов на війну - що відомо

Забитий до смерті магнітогорець разом з донькою. Фото: росЗМІ

Громадянин Російської Федерації до смерті побив знайомого. Але суду і покарання за скоєний злочин він зумів уникнути за звичним у останні роки російським маршрутом.

Про це повідомили російські медіа.

Побиття і смерть

В Росії продовжується епідемія тяжких злочинів, за які зловмисники не отримують покарання.

Так, у місті Магнітогорськ ще 2024 року місцевий житель Руслан П. жорстоко побив свого знайомого на ім’я Кайрат.

При цьому агресор заборонив жертві викликати "швидку", погрожуючи убивством.

Втім, навіть незалежно від погроз побитий мешканець Магнітогорська через кілька днів помер.

Убив і втік на війну

Ще в липні 2024 року нападника затримали, у грудні почалися слідчі дії.

Донька загиблого розповіла згодом, що у січні 2025 року мав відбутися суд, але судові засідання скасували.

Слідчій повідомив громадянці, що підозрюваний уникнув суду і покарання за звичним маршрутом — підписав контракт зі Збройними силами РФ і поїхав на війну до України.

Кримінальну справу за фактом побиття, що спричинило смерть, призупинили.

