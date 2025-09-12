Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Правосуддя по-російськи — убив знайомого і втік на "СВО"

Правосуддя по-російськи — убив знайомого і втік на "СВО"

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 19:06
В Росіі чоловік убив знайомого і пішов на війну - що відомо
Забитий до смерті магнітогорець разом з донькою. Фото: росЗМІ

Громадянин Російської Федерації до смерті побив знайомого. Але суду і покарання за скоєний злочин він зумів уникнути за звичним у останні роки російським маршрутом.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Побиття і смерть

В Росії продовжується епідемія тяжких злочинів, за які зловмисники не отримують покарання.

Так, у місті Магнітогорськ ще 2024 року місцевий житель Руслан П. жорстоко побив свого знайомого на ім’я Кайрат.

При цьому агресор заборонив жертві викликати "швидку", погрожуючи убивством.

Втім, навіть незалежно від погроз побитий мешканець Магнітогорська через кілька днів помер.

Убив і втік на війну

Ще в липні 2024 року нападника затримали, у грудні почалися слідчі дії.

Донька загиблого розповіла згодом, що у січні 2025 року мав відбутися суд, але судові засідання скасували.

Слідчій повідомив громадянці, що підозрюваний уникнув суду і покарання за звичним маршрутом — підписав контракт зі Збройними силами РФ і поїхав на війну до України.

Кримінальну справу за фактом побиття, що спричинило смерть, призупинили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії ветеран "СВО" убив майже усю свою сім'ю.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянин убив сина за комп'ютерну гру.

суд вбивство росіяни війна в Україні Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації