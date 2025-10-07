Мобілізація на війну в Росії - на фронт поїхав очільник російського ОЗУ

Сергій Коптелов, очільник ОЗУ "Індіанці". Фото: росЗМІ

Відомий на регіональному рівні російський мафіозі попросився на війну до України. Так він хоче уникнути судового покарання у вигляді 24 років у колонії суворого режиму.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

"Індіанець" хоче на війну, а не на 24 роки в колонію

В Росії продовжують набирати на "спеціальну військову операцію" персонажів із кримінальним минулим чи навіть і теперішнім.

Так, на війну до України попросився Сергій Коптелов, відомий як очільник організованого злочинного угруповання (ОЗУ) "Індіанці", що працювало у місті Самара та околицях.

Він на початку 2025 року отримав за рішенням суду 24 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму.

А тепер, як дізналися ЗМІ, його адвокат подав клопотання з проханням засудженого відправити його на фронт.

Чим займалося ОЗУ Коптелова

ЗМІ пояснили, яким незаконним бізнесом займалося ОЗУ "Індіанці".

Вони здійснювали низку економічних злочинів — зокрема, врізалися у нафтопроводи, продавали зброю (на що, звісно ж, не мали ліцензії).

Також банда, яку очолював Коптелов, займалася здирством і убивала людей на замовлення.

Одним із найвідоміших злочинів "Індіанців" стало убивство власника нафтобази, у якому (вбивстві) взяв участь очільник місцевих правоохоронних структур.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що один із російських громадян убив свого знайомого і втік на фронт.

Додамо, ми повідомляли про те, що на війну до України попросився навіть ​​​​​один із найкровожерливіших російських маніяків.