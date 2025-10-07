Мобілізація на війну в Росії - на фронт поїхав очільник російського ОЗУ

В РФ на війну попросився лідер ОЗУ
Відомий на регіональному рівні російський мафіозі попросився на війну до України. Так він хоче уникнути судового покарання у вигляді 24 років у колонії суворого режиму.
Про це повідомили російські медіа.
"Індіанець" хоче на війну, а не на 24 роки в колонію
В Росії продовжують набирати на "спеціальну військову операцію" персонажів із кримінальним минулим чи навіть і теперішнім.
Так, на війну до України попросився Сергій Коптелов, відомий як очільник організованого злочинного угруповання (ОЗУ) "Індіанці", що працювало у місті Самара та околицях.
Він на початку 2025 року отримав за рішенням суду 24 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму.
А тепер, як дізналися ЗМІ, його адвокат подав клопотання з проханням засудженого відправити його на фронт.
Чим займалося ОЗУ Коптелова
ЗМІ пояснили, яким незаконним бізнесом займалося ОЗУ "Індіанці".
Вони здійснювали низку економічних злочинів — зокрема, врізалися у нафтопроводи, продавали зброю (на що, звісно ж, не мали ліцензії).
Також банда, яку очолював Коптелов, займалася здирством і убивала людей на замовлення.
Одним із найвідоміших злочинів "Індіанців" стало убивство власника нафтобази, у якому (вбивстві) взяв участь очільник місцевих правоохоронних структур.
