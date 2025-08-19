Видео
Главная Хроники В РФ на вахтовые работы отправляют женщин без рабочей формы

В РФ на вахтовые работы отправляют женщин без рабочей формы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 03:58
Кадровые проблемы в России - на вахты в РФ начали ездить женщины
Россиянка на вахте. Фото: росСМИ

Из-за большого количества мужчин, которых постоянно вербуют на войну в Украине, на Дальнем Востоке Российской Федерации есть серьезный кадровый голод. Поэтому на работу вахтовым методом все чаще едут российские женщины, о которых СМИ пишут, якобы они "устали от городской жизни".

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Россиянки на вахте, потому что "устали от городов"

Российская экономика испытывает серьезный кадровый дефицит из-за продолжения полномасштабной войны в Украине, куда отправляются все больше людей трудоспособного возраста.

Впрочем, пропагандисты пытаются скрыть эту экономическую катастрофу за красивыми вывесками.

Так, в последнее время на вахтовые работы на Дальнем Востоке все чаще едут женщины.

Пропагандисты же это называют "новым трендом" и объясняют, будто российские молодые девушки просто "устали от городской жизни".

Высокие зарплаты, но проблемы с формой

Впрочем, признают российские СМИ, одной из главных причин является то, что зарплаты в российских городах очень скромные, поэтому россиянки и едут работать на вахту, потому что места там освободились из-за нехватки мужчин.

Но появились проблемы — например, отсутствие рабочей формы.

Вся униформа, которая выдается вахтовикам, сшита исключительно на мужские формы и размеры, поэтому у женщин есть проблема с нормальной экипировкой на работе.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне на оккупированных территориях агитируют работать госслужащими украинцев.

Добавим, мы сообщали о том, что российские власти вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии уже даже на войну.

работа россияне женщины вербовка Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
