Через велику кількість чоловіків, яких постійно вербують на війну в Україні, на Далекому Сході Російської Федерації є серйозний кадровий голод. Тому на роботу вахтовим методом усе частіше їдуть російські жінки, про яких ЗМІ пишуть, нібито вони "стомилися від міського життя".

Про це повідомили російські медіа.

Росіянки на вахті, бо "стомилися від міст"

Російська економіка відчуває серйозний кадровий дефіцит через продовження повномасштабної війни в Україні, куди відправляються усе більше людей працездатного віку.

Втім, пропагандисти намагаються приховати цю економічну катастрофу за красивими вивісками.

Так, останнім часом на вахтові роботи на Далекому Сході усе частішу їдуть жінки.

Пропагандисти ж це називають "новим трендом" і пояснюють, ніби російські молоді дівчата просто "стомилися від міського життя".

Високі зарплати, але проблеми з формою

Втім, визнають російські ЗМІ, однією із головних причин є те, що зарплати у російських містах є дуже скромними, тому росіянки і їдуть працювати на вахту, бо місця там звільнилися через брак чоловіків.

Але з’явилися проблеми — наприклад, відсутність робочої форми.

Уся уніформа, яка видається вахтовикам, зшита винятково на чоловічі форми та розміри, тому у жінок є проблема із нормальним екіпіруванням на роботі.

