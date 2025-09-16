Видео
Главная Хроники В РФ хотят национализировать мобильный оператор из-за Украины

В РФ хотят национализировать мобильный оператор из-за Украины

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 23:11
Национализация в России - у владельца хотят отобрать оператор мобильной связи
Национализация в России набирает обороты. Фото: росСМИ

Российские силовые структуры планируют отобрать у владельцев компанию-оператор мобильной связи в Тамбовской области. Причиной является то, что один из российских граждан-владельцев компании якобы помогал деньгами и техникой российским подразделениям в составе ВСУ, а его жена организовывала аукцион для помощи украинским военным.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Национализация собственности в России

Российские власти занялись экспроприацией различных бизнесов, передавая их под контроль государства, то есть путинского режима.

Причины для таких шагов разные, одной из таких называют "поддержку Украины".

По такой причине, в частности, планируют национализировать оператора мобильной связи Lanta, который работает в Тамбовской области.

Как российский бизнесмен поддерживал Украину

Этот мобильный оператор обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры, а также частных пользователей в Тамбовской области.

Причиной такого шага якобы является то, что один из владельцев Lanta Александр Зайцев финансирует антипутинские военные структуры — РДК и "Свобода России", — которые воюют на стороне Украины.

Силовики якобы нашли информацию о том, что сам Зайцев покупал машины для этих подразделений, а его жена организовывала аукцион для поддержки украинских военнослужащих.

Сами супруги Зайцевы еще с 2017 года выехали из России в Болгарию.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти хотели "национализировать" имущество украинской певицы Софии Ротару, которое есть в Крыму.

Добавим, мы сообщали о том, что коллаборационисты якобы захотели национализировать имущество украинских олигархов в Запорожской области.

россияне национализация бизнес Россия РДК
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
