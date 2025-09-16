Национализация в России - у владельца хотят отобрать оператор мобильной связи

В РФ хотят национализировать мобильный оператор из-за Украины
Российские силовые структуры планируют отобрать у владельцев компанию-оператор мобильной связи в Тамбовской области. Причиной является то, что один из российских граждан-владельцев компании якобы помогал деньгами и техникой российским подразделениям в составе ВСУ, а его жена организовывала аукцион для помощи украинским военным.
Об этом сообщили российские медиа.
Национализация собственности в России
Российские власти занялись экспроприацией различных бизнесов, передавая их под контроль государства, то есть путинского режима.
Причины для таких шагов разные, одной из таких называют "поддержку Украины".
По такой причине, в частности, планируют национализировать оператора мобильной связи Lanta, который работает в Тамбовской области.
Как российский бизнесмен поддерживал Украину
Этот мобильный оператор обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры, а также частных пользователей в Тамбовской области.
Причиной такого шага якобы является то, что один из владельцев Lanta Александр Зайцев финансирует антипутинские военные структуры — РДК и "Свобода России", — которые воюют на стороне Украины.
Силовики якобы нашли информацию о том, что сам Зайцев покупал машины для этих подразделений, а его жена организовывала аукцион для поддержки украинских военнослужащих.
Сами супруги Зайцевы еще с 2017 года выехали из России в Болгарию.
