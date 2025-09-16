Націоналізація в Росії - у власника хочуть відібрати оператор мобільного зв'язку

Націоналізація в Росії набирає обертів. Фото: росЗМІ

Російські силові структури планують відібрати у власників компанію-оператор мобільного зв’язку у Тамбовській області. Причиною є те, що один із російських громадян-власників компанії нібито допомагав грошима та технікою російським підрозділам у складі ЗСУ, а його дружина організовувала аукціон для допомоги українським військовим.

Про це повідомили російські медіа.

Націоналізація власності в Росії

Російська влада зайнялася експропріацією різних бізнесів, передаючи їх під контроль держави, тобто путінського режиму.

Причини для таких кроків є різними, одним із таких називають "підтримку України".

Через таку причину, зокрема, планують націоналізувати оператора мобільного зв’язку Lanta, який працює у Тамбовській області.

Як російський бізнесмен підтримував Україну

Цей мобільний оператор обслуговує крупні підприємства оборонно-промислового комплексу, комерційні структури, а також приватних користувачів у Тамбовській області.

Причиною такого кроку нібито є те, що один із власників Lanta Олександр Зайцев фінансує антипутінські військові структури — РДК та "Свобода России", — які воюють на боці України.

Силовики буцімто знайшли інформацію про те, що сам Зайцев купував автівки для цих підрозділів, а його дружина організовувала аукціон для підтримки українських військовослужбовців.

Саме подружжя Зайцевих ще з 2017 року виїхали з Росії до Болгарії.

