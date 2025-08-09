В России мужчина хотел убить жену и инсценировал самоубийство

В РФ мужчина инсценировал самоубийство жены
Российский гражданин решил убить свою жену, но так, чтобы подумали не на него, а восприняли смерть женщины как самоубийство. Когда дело провалилось и против него открыли уголовное дело, он решил податься на войну в Украину.
Попытка убийства, замаскированная под самоубийство
В России произошла необычная попытка убийства.
В Краснодарском крае распалась семейная пара, муж остался в квартире, женщина с детьми переехала с детьми в частный дом.
Но на бракоразводном процессе мужчина не остановился. Он решил убить жену, причем обустроить это дело так, чтобы подумали, что это было самоубийство.
Приехав к дому после прогулки с детьми, он оставил детей в автомобиле, а сам зашел в дом, где надел на жену наручники, обмотал ей руки и ноги скотчем.
После этого он отнес женщину в ванну, где начал ножом резать ей запястья, имитируя попытку самоубийства.
Уголовное дело и попытка избежать наказания
Жену спасло то, что она притворилась мертвой, а муж ушел из дома.
После чего соседи, услышав крики женщины, позвонили ее отцу, который приехал и спас свою дочь, потерявшую на тот момент уже более 2,5 литров крови.
Следственный комитет Краснодарского края открыл уголовное дело, но пострадавшая боится, что ее муж сможет избежать наказания — уехав в Украину на войну.
По крайней мере, на данный момент известно, что он уже написал заявление с желанием подписать контракт с Вооруженными силами РФ.
