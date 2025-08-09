Видео
В РФ мужчина инсценировал самоубийство жены

В РФ мужчина инсценировал самоубийство жены

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 23:11
В России мужчина хотел убить жену и инсценировал самоубийство
Полиция Краснодарского края, где и произошло преступление. Фото: росСМИ

Российский гражданин решил убить свою жену, но так, чтобы подумали не на него, а восприняли смерть женщины как самоубийство. Когда дело провалилось и против него открыли уголовное дело, он решил податься на войну в Украину.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Попытка убийства, замаскированная под самоубийство

В России произошла необычная попытка убийства.

В Краснодарском крае распалась семейная пара, муж остался в квартире, женщина с детьми переехала с детьми в частный дом.

Но на бракоразводном процессе мужчина не остановился. Он решил убить жену, причем обустроить это дело так, чтобы подумали, что это было самоубийство.

Приехав к дому после прогулки с детьми, он оставил детей в автомобиле, а сам зашел в дом, где надел на жену наручники, обмотал ей руки и ноги скотчем.

После этого он отнес женщину в ванну, где начал ножом резать ей запястья, имитируя попытку самоубийства.

Уголовное дело и попытка избежать наказания

Жену спасло то, что она притворилась мертвой, а муж ушел из дома.

После чего соседи, услышав крики женщины, позвонили ее отцу, который приехал и спас свою дочь, потерявшую на тот момент уже более 2,5 литров крови.

Следственный комитет Краснодарского края открыл уголовное дело, но пострадавшая боится, что ее муж сможет избежать наказания — уехав в Украину на войну.

По крайней мере, на данный момент известно, что он уже написал заявление с желанием подписать контракт с Вооруженными силами РФ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России военный поубивал любовников жены.

Добавим, мы сообщали о том, что в России мошенники взяли кредит на женщину и подбили ее сжечь военкомат.

россияне преступление Россия жена муж
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
