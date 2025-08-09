В Росії чоловік хотів убити дружину і інсценізував самогубство

В РФ чоловік інсценізував самогубство дружини
Російський громадянин вирішив убити свою дружину, але так, щоб подумали не на нього, а сприйняли смерть жінки як самогубство. Коли справа провалилася і проти нього відкрили кримінальну справу, він вирішив податися на війну до України.
Про це повідомили російські медіа.
Спроба убивства, замаскована під самогубство
В Росії сталася незвична спроба вбивства.
У Краснодарському краї розпалася сімейна пара, чоловік залишився у квартирі, жінка з дітьми переїхала з дітьми у приватний будинок.
Але на процесі розлучення чоловік не зупинився. Він вирішив убити дружину, причому облаштувати цю справу так, аби подумали, що це було самогубство.
Приїхавши до будинку після прогулянки з дітьми, він залишив дітей у автомобілі, а сам зайшов у будинок, де надягнув на дружину наручники, обмотав їй руки й ноги скотчем.
Після цього він відніс жінку до ванни, де почав ножем різати їй зап’ястки, імітуючи спробу самогубства.
Кримінальна справа і спроба уникнути покарання
Дружину врятувало те, що вона прикинулася мертвою, а чоловік пішов з дому.
Після чого сусіди, почувши крики жінки, подзвонили її батьку, який приїхав і врятував свою доньку, що втратила на той момент уже понад 2,5 літри крові.
Слідчий комітет Краснодарського краю відкрив кримінальну справу, але постраждала боїться, що її чоловік зможе уникнути покарання — поїхавши до України на війну.
Принаймні, на цю хвилину відомо, що він уже написав заяву з бажанням підписати контракт зі Збройними силами РФ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії військовий повбивав коханців дружини.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії шахраї взяли кредит на жінку та підбили її спалити військкомат.
Читайте Новини.LIVE!