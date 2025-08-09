В Росії чоловік хотів убити дружину і інсценізував самогубство

Поліція Краснодарського краю, де і стався злочин. Фото: росЗМІ

Російський громадянин вирішив убити свою дружину, але так, щоб подумали не на нього, а сприйняли смерть жінки як самогубство. Коли справа провалилася і проти нього відкрили кримінальну справу, він вирішив податися на війну до України.

Про це повідомили російські медіа.

Спроба убивства, замаскована під самогубство

В Росії сталася незвична спроба вбивства.

У Краснодарському краї розпалася сімейна пара, чоловік залишився у квартирі, жінка з дітьми переїхала з дітьми у приватний будинок.

Але на процесі розлучення чоловік не зупинився. Він вирішив убити дружину, причому облаштувати цю справу так, аби подумали, що це було самогубство.

Приїхавши до будинку після прогулянки з дітьми, він залишив дітей у автомобілі, а сам зайшов у будинок, де надягнув на дружину наручники, обмотав їй руки й ноги скотчем.

Після цього він відніс жінку до ванни, де почав ножем різати їй зап’ястки, імітуючи спробу самогубства.

Кримінальна справа і спроба уникнути покарання

Дружину врятувало те, що вона прикинулася мертвою, а чоловік пішов з дому.

Після чого сусіди, почувши крики жінки, подзвонили її батьку, який приїхав і врятував свою доньку, що втратила на той момент уже понад 2,5 літри крові.

Слідчий комітет Краснодарського краю відкрив кримінальну справу, але постраждала боїться, що її чоловік зможе уникнути покарання — поїхавши до України на війну.

Принаймні, на цю хвилину відомо, що він уже написав заяву з бажанням підписати контракт зі Збройними силами РФ.

