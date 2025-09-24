В РФ чиновник покончил с собой в консульстве Армении

Борис Авакян, российский чиновник, который хотел поехать на войну, чтобы избежать суда. Фото: росСМИ

Бывшего российского чиновника Бориса Авакяна, который сбежал из зала суда, нашли в туалете консульства Армении. Предположительно, он покончил с собой.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Влиятельный питерский чиновник

В Российской Федерации умер еще один известный чиновник.

Этим чиновником стал Борис Авакян, который занимал ключевые должности в структурах Санкт-Петербурга.

Авакян ранее руководил крупнейшим таможенным брокером торгового порта "Санкт-Петербург". Затем он занимал должность заместителя главы управления Росимущества в Ленинградской области.

С 2014 года россиянин получил должность заместителя руководителя отдела Госземнадзора по Санкт-Петербургу.

Криминал, война и самоубийство

С 2016 года он находился под уголовным преследованием, в 2021 году его задержали в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

В августе 2025 года уголовное дело в отношении Авакяна было приостановлено, потому что он подписал контракт с Минобороны и собрался ехать на войну в Украину. Но вскоре, когда стало известно, что контракт он разорвал, экс-чиновника снова арестовали.

Перед смертью Борис Авакян, дело которого дошло до стадии судебного разбирательства, сбежал из зала суда и спрятался в консульстве Армении в Санкт-Петербурге.

Там его и нашли мертвым, в одном из туалетов консульства. По предварительным данным, Авакян покончил с собой.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Индии погиб один из самых богатых российских чиновников, там тоже подозревали самоубийство.

Добавим, мы сообщали о том, что в Ставропольском крае РФ нашли мертвым бывшего командующего шестой армии ВВС и ПВО России Владимира Свиридова.